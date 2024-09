Presentazione del libro “I demoni di Pausilypon” di Pino Imperatore





SOMMA VESUVIANA (NA) – Si terrà domenica, 29 settembre 2024, alle ore 11:00, presso il suggestivo Castello D’Alagno a Somma Vesuviana, la presentazione della prima edizione della rassegna “Una Somma di Libri”, che si svolgerà nella cittadina vesuviana a partire da ottobre di quest’anno fino a giugno dell’anno prossimo e vedrà il susseguirsi di incontri con scrittori, dibattiti, letture pubbliche e conferenze, con l’obiettivo di promuovere la lettura e il dialogo intorno a opere letterarie.

L’iniziativa culturale è organizzata dalla Cartolibromania di Imma Malva e dal giornale Cultura A Colori di Sonia Sodano, con il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Somma Vesuviana.

In occasione della presentazione al pubblico del cartellone della prima parte di appuntamenti da ottobre a dicembre 2024, sarà presentato il libro “I demoni di Pausilypon”, l’ultimo lavoro dello scrittore , Pino Imperatore, edito da HarperCollins, grazie alla gentile collaborazione dell’Associazione Culturale Passepartout.

Un affascinante romanzo storico ambientato nel 22 a.C. che segna la prima indagine di Virgilio nella città di Neapolis. Il dialogo con l’autore sarà moderato dalla giornalista, Sonia Sodano, Direttrice del giornale “Cultura a Colori”, con le letture dei giovani attori della Compagnia Teatrale Summa Villa di Maria Acanfora.



Alla presentazione prenderanno parte figure di spicco del mondo politico e culturale, tra cui:

– On. Felice Di Maiolo , Consigliere Regione Campania

– Salvatore Di Sarno, Sindaco del Comune di Somma Vesuviana

– Rosalinda Perna , Associazione Cultura Comune di Somma Vesuviana

– Anna Maria Silvestro, Presidente dell’Associazione Passepartout

– Domenico Cardamone , ARCI Somma Vesuviana

– Imma Malva , Cartolibreria Malva di Somma Vesuviana

– Tania Sabatino, Sociologa e giornalista

– Maria Acanfora, Compagnia Teatrale Summa Villa

– Pino De Pascale, fotografo ufficiale della rassegna



Durante l’evento gli ospiti potranno degustare i prodotti gastonomici proposti da “Passion Coffee” di Massimo Di Virgilio.

IL LIBRO – I demoni di Pausilypo n di Pino Imperatore



Neapolis, 22 a.C. – Dalla vasca delle murene di una lussuosa villa situata nella meravigliosa località di Pausilypon affiora una carcassa umana.

È del ricco e spregevole eques romano Lucio Popilio Lepido, ospite del proprietario della villa, il cavaliere Publio Vedio Pollione, più feroce del morto.

Pollione e Lepido non sono gli unici equites di Pausilypon: altri cinque loro sodali, con cui hanno sancito un patto segreto, si sono dati appuntamento nella dimora per un simposio. A pochi giorni – non è un caso – dall’arrivo in città dell’imperatore Augusto.

Accanto al corpo di Lepido, un messaggio oscuro. Una minaccia? Un avvertimento? È possibile che l’assassino non voglia fermarsi? E chi può essere il nemico degli equites? Un avversario politico? O uno degli schiavi trattati come bestie?

Pollione ha un’idea: rivolgersi al più grande poeta di Roma, il vate Publio Virgilio Marone, che a Neapolis sta componendo gli ultimi libri dell’Eneide. E Virgilio accetta di indagare, con i suoi inseparabili collaboratori: lo scriba Proculo, svelto di mente e di lingua, e Petelia, forte nel corpo e nello spirito.

Sarà una battaglia all’ultimo sangue.

Un viaggio spietato nei grandi enigmi della vita e della morte. Nei secoli Virgilio è stato raffigurato come poeta del circolo di Mecenate, come mago capace di profetizzare l’avvento di Cristo, e naturalmente come guida di Dante nei gironi infernali e nelle balze del Purgatorio. Ma mai, fino a ora, come detective.

Lo fa Pino Imperatore, capace di costruire un mystery pieno di tensione, di ricreare le luci e le ombre della Roma di Augusto, di mettere in scena personaggi indimenticabili, che siano realmente esistiti o inventati dalla sua penna. Senza ovviamente rinunciare all’elegantissima ironia che lo ha reso uno degli autori più amati del nostro tempo.

LA RASSEGNA “UNA SOMMA DI LIBRI

Da un’attenta collaborazione tra il giornale “Cultura A Colori” di Sonia Sodano e la “Cartolibromania” di Imma Malva, nasce un’edizione speciale del “CulturalArt Fest”, festival impegnato dal 2017 nella promozione di varie forme di cultura, arte, musica ecc…

Si tratta della prima edizione di “Una Somma di Libri”, per cui il noto festival si tramuterà in uno strumento di riferimento dell’editoria, ospitando nel suo ricco calendario di appuntamenti scrittori, gruppi di lettura e tutto ciò che è inerente al libro.

DOVE

La scelta di organizzare questa prima edizione di “Una Somma di Libri”, nella cittadina di Somma Vesuviana, nasce principalmente dall’esigenza delle organizzatrici di promuovere la cultura e la lettura condivisa, nel loro luogo d’origine. Infatti sia Imma Malva, titolare della “Cartolibromania” che il direttore di “Cultura A Colori”, la giornalista Sonia Sodano, sono originarie e vivono a Somma Vesuviana.

QUANDO

Il festival letterario che avrà luogo da ottobre 2024 a giugno 2025, sarà un format di aggregazione linguistico-culturale, portando sul suolo di Somma Vesuviana eccellenze del mondo editoriale, quali scrittori e responsabili di illustre case editrici e gruppi di lettura del territorio vesuviano, campano e oltre.

Gli appuntamenti saranno di un massino di due al mese, alternando presentazioni con autori e autrici, a momenti dedicati al libro organizzati, ad esempio, dal gruppo di lettura “Le Signore dei libri” e altri che avranno il piacere di collaborare al progetto. Inoltre, per incentivare la partecipazione, l’organizzazione sosterrà un programma “itinerante” che si muoverà sul suolo sommese intersecando le proprie radici dalla “Cartolibromania” in altri luoghi di interesse culturale della cittadina vesuviana.

Lo scopo è smuovere le coscienze e vivere in piena condivisione la bellezza della letteratura in ognuna delle sue forme, coinvolgendo la cittadinanza e le autorità locali.