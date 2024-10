La pizza tipica insegnata ai turisti con la ricetta per l’impasto perfetto

Nel centro storico Caserta, da Zerottantuno Bella Napoli, i pizzaioli Vincenzo ed Emanuele Balbi hanno ideato degli speciali corsi per chiudere con gusto la visita della città tra monumenti, pizza e fritti. «Dopo le suggestioni della Reggia di Caserta – commenta Vincenzo Balbi – ecco servite quella della tavola, attraverso il nostro piccolo laboratorio della pizza, che ha riscosso molto successo e a cui partecipano tanti turisti provenienti da tutta Europa con l’Italia; in testa ci sono anche Spagna, Francia e tanti altri Paesi». Durante la lezione si realizza la vera pizza Margherita seguendone tutti i passaggi, dalla preparazione dell’impasto fino alla cottura nel forno a legna. Vincenzo ed Emanuele svelano i segreti sui tempi di riposo, gli ingredienti e molto altro, raccontano la storia della pizza napoletana, dalle origini ai nostri giorni e infine la si degusta tutti insieme con un bel bicchiere di vino o una birra ghiacciata, prodotti sul territorio. Non manca un assaggio della pizza “crunch” a tripla cottura ideata dai fratelli Balbi e diventata un must, e delle frittatine.