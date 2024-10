Le tavole italiane vedono spesso protagonisti verdure e ortaggi, alimenti che da sempre caratterizzano le tradizioni della nazione e arricchiscono di gusto e sapore le portate di ogni regione. Tra i prodotti di spicco di questa particolare categoria vi è indubbiamente la melanzana, uno dei gioielli non soltanto più apprezzati, ma anche più versatili della gastronomia italiana. Ciò è dovuto principalmente a un’unione di fattori davvero peculiari, visto che parliamo di una verdura dalla consistenza carnosa e che può essere cucinata in tantissimi modi differenti.

Piuttosto frequente è, infatti, imbattersi in numerosi e diversi piatti di pasta con melanzane oppure la sempre amatissima parmigiana, ma quando si sceglie di utilizzare le melanzane in cucina occorre sempre avere una visione ampia delle possibilità che questo prodotto è in grado di offrire. Ecco quindi alcune idee sfiziose e inusuali per sfruttare le melanzane.

Polpettoni di melanzane

Questa è una soluzione che non si vede spesso in giro, ma che presenta delle innegabili virtù in grado di renderla apprezzabilissima tanto dagli adulti quanto dai bambini. Per poterla creare basta semplicemente avvolgere delle fette di melanzana, prosciutto e mozzarella in una palla di riso e infornare per pochi minuti, in modo da creare un piatto delizioso, sfiziosissimo e anche salutare.

Crema di melanzane

Anche questa modalità di preparazione è spesso poco sfruttata, ma può regalare grandi soddisfazioni, specialmente in occasione di aperitivi o pranzi estivi. La crema di melanzane è infatti perfetta per condire delle tartine o realizzare delle sfiziose paste fredde, grazie a un gusto fresco e leggero ma allo stesso tempo accattivante. Questa si presenta come una soluzione ideale anche per snack o merende alternative.

Polpette di Melanzane

Questa verdura si presenta ottima anche nella realizzazione di polpettine di varia natura, in abbinamento sia con la carne che con il pesce. Si possono ad esempio preparare delle polpette di melanzane con il tonno, oppure in abbinamento a salumi come il prosciutto cotto, che ben armonizza con il sapore della verdura in questione. Questa idea è perfetta anche e soprattutto per i bambini, che spesso sono restii a consumare verdura e ortaggi.

Cotolette di melanzane

Se un buon piatto di pasta con melanzane si presenta come la più classica delle scelte per cucinare queste verdure, la scelta di realizzare delle cotolette con esse appare indubbiamente esotica e inusuale. Il principio di base nella realizzazione di questo piatto risiede nel trattare la melanzana come se fosse un pezzo di carne solitamente sfruttato per questa preparazione, e farcirla con prosciutto cotto e mozzarella. In alternativa è possibile sfruttare la scamorza, altro prodotto caseario in grado di far emergere le delicate virtù gustative della melanzana.

Un piatto di questo tipo fa capire quanto la melanzana sia un alimento che può essere sfruttato davvero in ogni modo, e che può risultare appetibile per ogni categoria di consumatore. Ingegnarsi e immaginare ogni possibilità è quindi un must quando si tratta di cucinare questa meravigliosa verdura.