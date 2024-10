Aira, società svedese di tecnologie per l’energia pulita, ha annunciato oggi un investimento di 63 milioni di euro da parte degli investitori esistenti: Temasek, Statkraft Ventures, Kinnevik e Altor.

Questo ampliamento va ad aggiungersi al round di Serie B da 145 milioni di euro, sovradimensionato e sottoscritto congiuntamente da Temasek, Kinnevik e Altor, che si è chiuso nel gennaio 2024. Il finanziamento azionario consentirà ad Aira di accelerare ulteriormente l’elettrificazione del riscaldamento residenziale in Europa, aiutando le famiglie europee ad abbassare le bollette energetiche, favorire la decarbonizzazione e ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili. In Europa sono ancora in uso 130 milioni di caldaie a gas e, di conseguenza, il riscaldamento residenziale è la terza fonte di emissioni di CO₂, rappresentando il 10% delle emissioni totali di CO₂ nel continente. Aira fornisce pompe di calore intelligenti sviluppate internamente attraverso piani di pagamento mensili convenienti, insieme a tariffe per l’energia pulita e installazioni di pannelli solari.

Il nuovo investimento consentirà ad Aira di espandersi ulteriormente in Germania, Italia e Regno Unito, ottenendo un’impronta geografica più ampia in tutti e tre i mercati e aumentando al contempo la forza lavoro degli addetti con competenze green. Inoltre, Aira svilupperà il suo portafoglio di tecnologie a energia pulita con ulteriori prodotti e servizi per aumentare il risparmio totale per i clienti.

Dopo l’aumento di capitale iniziale a gennaio, Aira ha concretizzato numerosi e importanti progetti: ha creato una piattaforma leader nel settore delle tecnologie per l’energia pulita, completamente integrata e diretta al consumatore, ha lanciato la sua prima pompa di calore, tariffe per l’energia pulita, proposto finanziamenti al consumo, dato vita a un centro di R&D per lo sviluppo dei prodotti in Svezia e ha aperto uno stabilimento di produzione di 220.000 mq in Polonia.

Oggi Aira impiega 1.200 persone e ha raggiunto una posizione di leadership in Germania, Italia e Regno Unito, con un fatturato annuo di 100 milioni di euro. Quest’anno Aira ha aperto 11 centri regionali di vendita e installazione e sta entrando in contatto con migliaia di case ogni mese. Inoltre, Aira ha istituito delle Accademie in tutti i suoi mercati per migliorare e formare la prossima generazione di esperti e installatori di prodotti a energia pulita.

In totale, Aira si è assicurata un finanziamento azionario di 243 milioni di euro, creando una solida base per sostenere i suoi ambiziosi obiettivi di crescita a lungo termine.

Martin Lewerth, CEO del Gruppo Aira, commenta: “Con questo finanziamento esteso, stiamo capitalizzando il nostro slancio commerciale e accelerando la decarbonizzazione del riscaldamento residenziale. Questo investimento ci permette di potenziare la nostra piattaforma completamente integrata verticalmente e di espandere la nostra presenza sui vari mercati. Il passaggio a soluzioni di riscaldamento più pulite e convenienti è fondamentale in un contesto di crisi del costo della vita. Insieme a Temasek, Statkraft Ventures, Kinnevik e Altor, stiamo dimostrando il nostro impegno a sostituire in Europa le soluzioni a gas con altre più sostenibili”.