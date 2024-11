Il 27 e 28 novembre 2024, presso la Nuova Fiera del Levante di Bari, si terrà Accadueo 2024, il più importante evento internazionale dedicato al settore idrico, organizzato da BolognaFiere Water&Energy.







L'evento ha l'obiettivo di costruire e rafforzare alleanze strategiche tra aziende, operatori e istituzioni, promuovendo un dialogo per sostenere lo sviluppo e la sostenibilità dei servizi idrici nel Centro-Sud Italia e nei Paesi del Mediterraneo. Al centro della manifestazione, le nuove tecnologie, le opportunità di finanziamento e le politiche italiane ed europee per modernizzare la rete idrica con una visione di economia circolare.







Oltre 130 sponsor ed espositori saranno presenti per mostrare le loro soluzioni e prodotti innovativi.