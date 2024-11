Il meteo premia l’inaugurazione del 38° Navigare

L’evento, con oltre 100 barche in acqua, rappresenta il meglio della cantieristica nazionale e regionale.

Il pubblico, cogliendo la giornata estiva, è accorso numeroso grazie all’accesso libero

Napoli, 9 novembre 2024 – Sole e mare calmo hanno caratterizzato la giornata inaugurale, prettamente estiva, della 38ª edizione del Navigare in corso al molo Luise di Mergellina sino a domenica 17. L’organizzazione dell’Associazione Filiera Italiana della Nautica, ancora una volta, ha presentato un parterre di eccellenza con tutti i più importanti cantieri nazionali e partenopei. In acqua oltre 100 imbarcazioni, partendo dalla piccola 500 formato barca sino alla più grande Pershing 9X di oltre 28 metri.

“Il Navigare ha oramai raggiunto alti livelli espositivi e di qualità di cantieri partecipanti, il pubblico ha premiato, negli anni, questa possibilità di poter provare le barche e i cantieri riescono così a far vivere, oltre i contenuti delle imbarcazioni, anche l’emozione di un test reale al timone.”

Con queste parole Gennaro Amato, presidente di Afina, ha sintetizzato la proposta del Navigare di questa edizione, ma il Salone Nautico Internazionale di Napoli potrebbe diventare qualcosa in più: “Stiamo lavorando, con il Gruppo Luise, per far crescere l’esposizione con una proposta nuova che potrebbe vedere l’unione, operativamente parlando, del Navigare insieme al Nauticsud. Ovviamente ognuno dei due saloni conserverebbe la propria autonomia amministrativa, ma beneficerebbe della concomitanza delle date”.

Anche il sindaco Gaetano Manfredi, che ha visitato l’evento, ha condiviso il progetto: “Sicuramente rappresenta una opportunità importante per la città, una grande sinergia, tra queste due manifestazioni, che offre un ulteriore sviluppo alla nautica, un settore che rappresenta una valida e forte economia e di conseguenza produce sviluppo territoriale. Queste sono sinergie ben viste dalla nostra amministrazione”.

La sottoscrizione di un contratto con la Mostra d’Oltremare per tre anni, dopo aver ricevuto l’assegnazione organizzativa 2025/2027 del Nauticsud, renderebbe possibile l’audace progetto, che Massimo Luise, AD Gruppo Luise, accoglie con soddisfazione: “Tutti i grandi saloni nautici internazionali, come Nizza, Cannes e Montecarlo, danno la possibilità di vedere la barca a secco, a terra, e poi poterla anche provare a mare. Un plus con la possibilità di vedere come naviga e avere una maggiore completezza per chi intende acquistarla, al di là delle dimensioni”.

Al taglio del nastro inaugurale, al quale hanno partecipato anche le forze armate, per la Marina Militare il CV Sciuto, per la Guardia di Finanza, il Tenente Colonnello Emilio Vitrone e per la Capitaneria di Porto il CF Rosario Florio, erano presenti anche il presidente della BCC Napoli, Amedeo Manzo che ha dichiarato “Afina ha portato questa manifestazione a livelli importanti, ora bisogna stimolare le istituzioni a risolvere alcune problematiche come i posti barca, problema per il quale il nostro istituto bancario ha dato piena disponibilità a sostenere sia il progetto di un Marina, sia in favore degli operatori e della cantieristica per supportare ogni sforzo di crescita. Senza fare rete non si va da nessuna parte, perciò la speranza è quella di realizzare una forza propulsiva coesa per raggiungere gli obiettivi di sviluppo”.

Tra i presenti anche Antonino della Notte, presidente Aicast della regione campana che, anche a nome del presidente nazionale Ciro Fiola, ha dichiarato: “Aicast è sempre stata al fianco degli imprenditori e della nautica, che ha una sezione all’interno della nostra confederazione; perciò, non possiamo che sostenere ogni sforzo necessario per far crescere il settore, che produce economia nazionale e territoriale, con un indotto economico per le zone di incidenza”.