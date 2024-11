Si parte lunedì 11 novembre alle 18 nel salotto del drammaturgo Manlio Santanelli

Il Teatro cerca Casa e la trova a Napoli, nel quartiere Vomero in via Sagrera, 23. La nuova stagione si apre lunedì 11 novembre alle 18 nell’abitazione del drammaturgo e direttore artistico della rassegna itinerante Manlio Santanelli, con lo spettacolo Ce steva 3 vvote tratto dalla sua raccolta di racconti Dieci favole antiche alla maniera di G. B. Basile. In scena Federica Aiello e Maurizio Murano, regia (q.b.) di Manlio Santanelli, assistente alla regia Umberto Ranieri. Lo spettacolo Ce steva 3 vvote si articola intorno a tre favole tratte dal libro Dieci favole antiche alla maniera di G. B. Basile di Manlio Santanelli. Le favole, nell’ordine in cui verranno rappresentate, sono “Lo cunto de Ficuciello”, “Lo rre e la zoccola” e “Lo cunto de Briggetella”. Va da sé che, per vivacizzare la performance, a volte i due attori, Federica Aiello e Maurizio Murano, assecondano i dialoghi contenuti nelle favole, altre volte si alternano nella narrazione delle stesse seguendo un criterio che non risponde tanto alla logica quanto alla suggestione dei contenuti stessi. Lo spettacolo non ricorre a trucchi scenici o a costumi particolari, ma punta unicamente sulla versatilità degli attori che lo interpretano. Non a caso alla voce “regia” si legge “quanto basta”. Il senso ultimo, di conseguenza, risiede nell’intenzione di ricreare il tipico clima nel quale un narratore si rivolge a un bambino per propiziare il sonno della notte. La stagione prosegue il 15 novembre alle 20.30 a Portici, con Masiello canta Viviani, di e con Massimo Masiello accompagnato al piano dal M° Luca Mennella e il 2 dicembre alle 18 con Io Anna Magnani? in zona Vomero.Per assistere agli spettacoli è necessaria la prenotazione chiamando i numeri 3343347090, 081 5782460, oppure scrivendo all’indirizzo mail [email protected].