La XXIX Conferenza delle Parti dell’UNFCCC (COP29), si sta tenendo a Baku, in Azerbaigian, dal lunedì 11 novembre 2024 – venerdì 22 novembre 2024, rappresenta un punto cruciale nella lotta globale contro i cambiamenti climatici.

Cos’è la COP29?

La COP29 è un evento annuale che riunisce i rappresentanti di quasi tutti i paesi del mondo per discutere e negoziare azioni concrete per affrontare la crisi climatica. L’UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) è un trattato internazionale che impegna i paesi firmatari a stabilizzare le concentrazioni di gas serra nell’atmosfera a un livello che impedisca pericolose interferenze con il sistema climatico.

I temi principali della COP29

Durante la COP29 vengono affrontati numerosi temi di grande rilevanza, tra cui:

Aumento dell’ambizione: I paesi sono stati invitati a presentare nuovi e più ambiziosi Contributi Determinati a livello Nazionale (NDC), ovvero gli impegni che ciascun paese si assume per ridurre le emissioni di gas serra.

Finanziamenti: È stata discussa la necessità di aumentare i finanziamenti per sostenere i paesi in via di sviluppo nella mitigazione e nell'adattamento ai cambiamenti climatici.

Perdite e danni: Si è cercato di trovare soluzioni per affrontare le perdite e i danni causati dagli eventi estremi legati al clima nei paesi più vulnerabili.

Transizione energetica: È stata sottolineata l'importanza di accelerare la transizione verso fonti di energia rinnovabile e di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.

Adattamento: Sono state discusse strategie per aiutare i paesi a adattarsi agli impatti inevitabili dei cambiamenti climatici.

Perché la COP29 è importante?

La COP29 è un momento fondamentale per fare il punto della situazione e definire i prossimi passi nella lotta contro il cambiamento climatico. Gli accordi raggiunti durante la conferenza hanno un impatto significativo sulle politiche nazionali e internazionali in materia di clima.

La COP29 ha mostrato sia progressi che sfide. Da un lato, c’è stata una crescente consapevolezza dell’urgenza di agire e un impegno sempre più forte da parte di molti paesi. Dall’altro lato, permangono disaccordi su alcuni temi cruciali e gli obiettivi dell’Accordo di Parigi restano ancora lontani dall’essere raggiunti.

È fondamentale continuare a lavorare insieme a livello globale per affrontare questa sfida epocale. La COP29 ci ricorda che il cambiamento climatico è un problema complesso che richiede soluzioni innovative e una forte cooperazione internazionale.