Se avete un’azienda forse avete già avuto modo di regalare dei gadget ai vostri clienti, o forse avete preso in considerazione l’idea di farlo. Da un punto di vista puramente imprenditoriale rappresentano una mossa vincente. In primis i clienti apprezzano la generosità e la cordialità di un simile omaggio, e ciò potrebbe portare a una maggiore fidelizzazione. In secondo luogo i clienti si ritrovano ad avere a che fare con dei gadget decorati con il logo della vostra azienda, e ciò li porterà nuovamente a pensare a voi quando avranno bisogno dei prodotti o dei servizi che offrite.

Ciò che forse non sapete è che nel settore dei gadget aziendali ci sono nuove tendenze emergenti, rappresentate ad esempio dagli attuali Gadget Ecologici Personalizzati. Continuate a leggere se volete saperne di più e proporre ai vostri clienti solamente soluzioni e idee innovative e all’avanguardia.

Attenzione per l’ambiente: i gadget ecologici

Nella nostra introduzione abbiamo citato i gadget ecologici. Di cosa si tratta esattamente?

I gadget aziendali sono a tutti gli effetti un biglietto da visita della propria azienda, ed è importante scegliere cosa regalare tenendo a mente quali caratteristiche, qualità e aspetti si desidera che vengano collegati alla propria impresa. Il marketing passa anche e soprattutto da questo.

Con i gadget ecologici, personalizzati con il proprio logo, si può dimostrare che si ha a cuore il tema della sostenibilità ambientale. Per molte persone questa è diventato una vera e propria priorità. Tanti hanno scelto di abbracciare un modello di vita che prevede un minore consumo di materie prime e una riduzione dell’impatto che si ha sull’ecosistema. Offrendo dei gadget ecologici si prende una posizione, che molti clienti potrebbero apprezzare.

Non si tratta di una scelta solo di facciata, anzi. Con i gadget ecologici si fa la propria parte, scegliendo dei prodotti che possono avere caratteristiche in linea con il concetto di eco-friendly. Ad esempio si possono acquistare e personalizzare dei prodotti a base di materiali riciclati, che permettono così di ridurre l’uso delle materie prime. La carta e la plastica riciclate sono ormai molto diffuse, così come il RPET, un poliestere riciclato che presenta qualità molto interessanti. In alternativa ci sono materiali che possono essere smaltiti molto più facilmente, come la fibra di bambù.

Gadget per il lifestyle: dalle borracce ai bicchieri termici riutilizzabili

Se si vuole costruire un rapporto di fiducia con i propri clienti si potrebbe pensare di far personalizzare dei gadget utili nella vita di tutti i giorni. Le borracce sono un’idea che unisce stile e sostenibilità ambientale, visto che possono essere riempite d’acqua ogni volta che se ne ha bisogno, senza consumare nuove bottiglie di plastica. Anche i bicchieri termici riutilizzabili sono molto apprezzati: aiutano a tenere in caldo una bevanda, come ad esempio il caffè.

Gadget all’avanguardia: le nuove tecnologie

Un’altra tendenza che si sta diffondendo è quella di proporre ai propri clienti dei gadget legati alle nuove tecnologie. Negli anni tanti hanno già scelto di offrire delle pendrive, personalizzate con sopra il proprio logo.

Una buona idea potrebbe essere quella di far personalizzare delle power bank, le batterie esterne che possono essere utilizzate per ricaricare la batteria dei propri dispositivi elettronici. Quando si va in vacanza la powerbank è ormai un must-have che non può davvero mancare.