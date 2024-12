Il Gruppo Bluvacanze presenta il primo Bilancio di Sostenibilità che coinvolge le tre legal

entities della società di MSC Cruises; dunque, la divisione Retail con le label Bluvacanze e Vivere & Viaggiare, il tour operator Going e la travel management company Cisalpina Tours. Redatto sull’analisi delle performance 2023 per le tre dimensioni ESG (ambientale, sociale ed economica), il documento rappresenta un primo passo di definizione e di rendicontazione della propria strategia di sostenibilità. Quest’ultima si compone di temi materiali e dei loro

obiettivi; quindi, delle azioni per raggiungerli, distribuite negli anni 2024, 2025 e 2026.

Il Bilancio è parte integrante di un articolato Piano CSR innestato su diversi pillar che via via verranno annunciati nell’arco del primo triennio 2023-2025 e da oggi accompagna l’azienda per sempre.

«Il viaggio più importante per una azienda è quello verso il cambiamento; perciò, abbiamo adottato un approccio alla sostenibilità che duri nel tempo, cioè integrato, sistematico e progressivo– argomenta l’AD del Gruppo Bluvacanze, Domenico Pellegrino -: è in primis la nostra cultura manageriale che sta cambiando, così da governare in maniera sinergica le diverse dimensioni aziendali verso buone prassi ambientali, economico/finanziarie, sociali

ed etiche». Per redigere il proprio Bilancio di Sostenibilità, il Gruppo Bluvacanze si è avvalso del supporto di Rete Clima e di WhatMatters.

Gli approcci adottati per tracciare la propria strategia di sostenibilità nel primo triennio di sviluppo sono quattro: integrato, trasparente e riferito a standard internazionali, orientato al futuro, soprattutto pragmatico.

La strategia di sostenibilità declinata nelle 3 dimensioni ESG

In ambito ambientale l’impegno è di aggiornare annualmente il calcolo della carbon footprint estendendolo anche alle sedi estere (oggi Cisalpina Tours è presente in 10 Paesi) e via via adottare soluzioni di riduzione e di compensazione delle emissioni di gas serra, supportando l’attività di MSC Foundation.

Per quanto riguarda la sfera sociale, il benessere delle persone e lo sviluppo del capitale umano (attualmente il Gruppo impiega circa 800 persone tra Italia ed estero) sono tra gli obiettivi della strategia ESG. Oltre 5mila le ore di formazione e aggiornamento per il personale erogate nel ’23 e nel corso di quest’anno, mentre tra le certificazioni è stata conseguita la UNI/PDR 125/2022, relativa alla parità di genere da parte di Cisalpina Tours.

Per la terza lettera dell’acronimo ESG, cioè la governance, il percorso di sostenibilità si trasforma in vera e propria strategia: la condotta del business oggi è predisposta ai fini della riduzione dell’impatto ambientale, della promozione della responsabilità sociale in quanto leve per favorire crescita, innovazione e attrazione di investimenti nonché per mitigare rischi di lungo termine.





*Scope 3: sono le emissioni indirette di GHG (gas effetto serra), escluse quelle provenienti da elettricità, calore e vapore. Questa categoria racchiude le fonti emissive che non sono sotto il diretto controllo aziendale, ma le cui emissioni sono indirettamente legate all’attività dell’azienda.