La nuova box di Cortilia celebra l’arte della trasformazione con prodotti d’eccellenza, frutto della collaborazione con cinque partner che raccontano storie di rinascita, sostenibilità e innovazione, per un Natale all’insegna di scelte consapevoli e responsabili.

Cortilia, punto di riferimento per la spesa online di qualità, lancia la box “Gifts for the planet” realizzata in collaborazione con cinque partner selezionati e un’offerta di prodotti esclusiva: Vaia, Naste Beauty, Ibrida Birra, Foreverland e REDO.

La nuova box unisce attenzione all’ambiente e originalità ed è ispirata al concetto di upcycling, ossia il riutilizzo creativo di materiali che, da scarti, vengono trasformati in oggetti di valore tramite un processo che ne eleva la qualità. All’interno della confezione regalo, ogni prodotto racconta una storia di rinascita e riscatto in cui materiali destinati a essere eliminati trovano nuova vita.

La ricercata selezione “Gifts for the planet” propone un viaggio tra eccellenze italiane che uniscono qualità e sostenibilità, perfetta per chi cerca regali con un impatto positivo su ambiente e società.

Il kit beauty di Naste Beauty, giovane brand italiano noto per l’uso di ingredienti naturali, include cosmetici innovativi realizzati con pasta di mele, trasformando uno scarto alimentare in prodotti di bellezza sostenibili e originali. Vaia, la startup trentina impegnata a valorizzare il territorio, contribuisce con un amplificatore artigianale realizzato con legno recuperato dagli alberi abbattuti dalla tempesta del 2018: un simbolo di resilienza e rinascita della comunità.

Ibrida Birra, progetto di economia circolare creato da quattro giovani designer italiani, arricchisce la box con tre birre IPA, caratterizzate da un gusto unico grazie all’uso di pane raffermo recuperato da panifici milanesi e altre materie prime di recupero. Dalla moda circolare arriva, invece, REDO: brand trentino che propone uno zaino realizzato con materiali tessili riciclati, dimostrando come stile e sostenibilità possano convivere e dare vita ad oggetti unici nel proprio genere.

Chiude la selezione Foreverland, giovanissima startup foodtech italiana e società benefit, con assaggi di dolci a base di carruba, un’alternativa sostenibile al cioccolato che celebra l’artigianalità e l’impegno per un futuro più rispettoso della natura.

Ogni box contiene poi un’altra sorpresa: due biglietti d’ingresso ai beni FAI – Fondo Ambiente Italiano – a cui sarà devoluto l’intero ricavato della vendita delle box “Gifts for the Planet”. Una scelta etica che sostiene e tutela il patrimonio paesaggistico e culturale del nostro Paese, offrendo alle persone un’occasione per riscoprire le bellezze italiane.

Disponibile in edizione limitata su Cortilia.it a partire dai primi di dicembre, “Gifts for the Planet” è il regalo natalizio che unisce originalità, valore e sostenibilità, perfetto per chi desidera fare una scelta consapevole con un’impronta positiva sull’ambiente ma anche per chi cerca una soluzione sostenibile ai regali di Natale.

Il progetto creativo è stato sviluppato in collaborazione con Collater.al, media company digitale dedicata alle tendenze creative contemporanee e alla cultura pop, e Stefano Colferai, animatore e plasticine artist, noto per il suo approccio giocoso e artigianale. Collater.al e Stefano hanno tradotto il concetto di trasformazione in una narrazione visiva che mescola realtà e fantasia: un immaginario natalizio fatto di plastilina, calore e stupore, dove i prodotti trovano una nuova dimensione creativa.

“Questa iniziativa rappresenta un tassello di un progetto più ampio, attraverso cui Cortilia si impegna a promuovere un cambiamento concreto verso modelli di consumo più responsabili in ogni momento dell’anno”, commenta Andrea Colombo, CEO di Cortilia. “Dopo il lancio di iniziative per ridurre l’impatto ambientale e gli sprechi alimentari, come la box Carbon Neutral e la sezione ‘Salva il Cibo’, con questa novità sviluppata in vista del Natale e in sinergia con partner che condividono la nostra stessa visione, vogliamo fare un ulteriore passo in avanti, puntando i riflettori sul concetto di upcycling e invitando i nostri clienti a cambiare il pianeta insieme, una spesa alla volta”.