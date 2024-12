Fastweb consolida il suo posizionamento tra le aziende più sostenibili in Italia ed Europa secondo Standard Ethics, l’agenzia internazionale di rating in ambito ESG (Environmental, Social e Governance), che ha alzato il rating di sostenibilità di Fastweb da “EE” con Outlook “Positivo” a “EE+”. La visione di medio e lungo periodo è positiva.

Il rating, basato sull’analisi e sulla valutazione degli aspetti di governo societario, ambientali e sociali, è stato assegnato a Fastweb per aver saputo sviluppare una governance della Sostenibilità ispirata alle indicazioni dall’Onu, dall’Ocse e dall’Unione Europea.

La valutazione è stata anche attribuita sulla base delle policy avanzate di cui l’azienda si è dotata su specifici temi, come le differenze generazionali, l’identità di genere, la multiculturalità, i conflitti di interessi, la concorrenza, la fiscalità e l’ambiente di lavoro. Anche il Codice Etico è stato inoltre recentemente aggiornato per integrare le implicazioni dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale tra i nuovi elementi con possibili impatti in ambito ESG. Secondo il giudizio di Standard Ethics la politica aziendale di Fastweb è sinergica ad un solido sistema di ESG Risk Management e la rendicontazione extra-finanziaria è allineata alle buone pratiche con target coerenti e in linea con gli obiettivi internazionali.

“Il miglioramento del rating riflette la concretezza degli impegni che ci siamo assunti sulla sostenibilità e la crescente attenzione verso le migliori pratiche ESG” ha dichiarato Walter Renna, amministratore delegato di Fastweb. “Il nostro obiettivo è generare un impatto positivo tangibile per le persone, perseguendo un modello di sviluppo che affianca alla crescita del core business anche la tutela della comunità dal punto vista sociale e ambientale”.

Nell’ultimo anno Fastweb ha ottenuto il rinnovo della certificazione etica SA8000 e quella della Parità di Genere UNI/Pdr 125:2022 consolidando parallelamente anche il proprio impegno nella divulgazione delle competenze digitali attraverso Fastweb Digital Academy, la scuola per le professioni digitali, e STEP Futurability District, l’innovativo spazio di connessione con il futuro a Milano in Piazza Olivetti. La società ha rafforzato inoltre i propri obiettivi ambientali in modo volontario, coerentemente con il Gruppo Swisscom per ridurre le emissioni del 90% rispetto al 2018 e diventare Net Zero Carbon nel 2035. Inoltre la società acquista il 100% di energia elettrica da fonti rinnovabili dal 2015 e ha adottato speciali misure per l’efficientamento energetico della rete e l’economia circolare. Particolare attenzione è stata posta alla sostenibilità della propria catena di fornitura con l’integrazione di un sistema di valutazione dei fornitori in ambito ESG e l’inserimento di ulteriori parametri di rischio ESG per aumentare progressivamente la cultura della sostenibilità lungo l’intera filiera.