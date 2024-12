Uno degli appuntamenti più attesi della programmazione di “Caorle Christmas Time 2024” è “In punta di piedi – Festival delle meraviglie erranti”. Per tutto il fine settimana del 14 e 15 dicembre il centro storico di Caorle si trasformerà in un percorso dove arte e meraviglia prenderanno forma per dare vita ad uno spettacolo itinerante di teatro urbano





Uno degli appuntamenti più attesi della programmazione di “Caorle Christmas Time 2024” è certamente “In punta di piedi – Festival delle meraviglie erranti”. Per tutto il fine settimana del 14 e 15 dicembre il centro storico di Caorle si trasformerà in un percorso vivo e in movimento, dove arte e meraviglia prenderanno forma per dare vita ad uno spettacolo itinerante di teatro urbano.

In quelle due giornate, infatti, ben sei tra compagnie teatrali, gruppi di trampolieri, statue viventi e danzatori daranno vita ad esibizioni oniriche ed affascinanti che renderanno ancora più magico il villaggio natalizio di “Caorle Christmas Time”.

Enormi esseri rossi dalle ali meravigliose, la marcia dei fiori giganti (una parata ispirata alla bellezza della natura), la magia dei cigni danzanti illuminati di luce propria, una famiglia di angeli che sembrano di gesso ma all’improvviso si muovono tra i più bei angoli della città, danzatori che sembrano immersi in nuvole che accompagnano poeticamente lo spettatore nel fantastico mondo dei sogni in un affascinante “carillon” vivente e poi ancora figure vestite di bianco che quasi fluttueranno sopra la folla presente in città: sono queste le “meraviglie” che incanteranno il numeroso pubblico presente nelle calli e nei campielli di Caorle.

“In punta di piedi – Festival delle meraviglie erranti” è promosso dal Comune di Caorle ed è organizzato da Mosaico Errante, una delle principali compagnie di teatro -urbano, che crea, produce e circuita spettacoli che hanno raggiunto le centinaia di repliche e le centinaia di migliaia di spettatori in tutto il mondo, sotto la direzione artistica di Alessandro Serena, autore di show dal successo internazionale, come le trasmissioni RAI dedicate al Festival di Monte Carlo.

Gli spettacoli di “In punta di piedi” sono programmati, sia sabato 14 che domenica 15 dicembre, in due fasce orarie: dalle 15.45 alle 16.30 e dalle 17.00 alle 17.45. Saranno dei pomeriggi carichi di magia, con artisti che riempiranno le strade con costumi luminosi e musiche gioiose, trasformando Caorle in un grande palcoscenico a cielo aperto, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza unica e sorprendente.

“L’obiettivo è ambizioso – spiega l’Assessore al Turismo del Comune di Caorle, Mattia Munerotto – fare di questo festival una tradizione natalizia per la città di Caorle, un evento che possa diventare un appuntamento imperdibile per visitatori e media, oltre che una preziosa attrattiva turistica. Lo abbiamo fortemente voluto nella programmazione di Caorle Christmas Time perchè anche il Natale è un momento importante per valorizzare l’immagine di Caorle quale località adatta ad ospitare eventi di rilevante spessore culturale. Caorle è infatti molto di più che mare e spiaggia: è una meta turistica a 360 gradi, capace di offrire storia, arte, cultura, tradizione culinaria ed esperienze di vacanza attiva indimenticabili”.

Elenco delle compagnie:

14 dicembre

INVASIONI LUNARI – RED WINGS

BARACCA DEI BUFFONI – FLEUR

CURIOUS BUBBLES – SWAN GODS

15 dicembre

SILENCE TEATRO – COME ANGELI IN CIELO

BARACCA DEI BUFFONI – TRA LE NUVOLE

SASSELLE SHOW – WHITE PARADE

IL GRINCH BATTE BABBO NATALE, A MIGLIAIA PER L’ACCENSIONE DELL’ALBERO DI CAORLE CHRISTMAS TIME



Boom di accessi al Villaggio dei Pescatori che ripropone i casoni della tradizione e i piatti tipici caorlotti. Oltre ottanta casette, albero di Natale green che funziona solo a pedali, la prossima settimana l’atteso Festival delle Meraviglie Erranti. Al via una nuova moda, quella del Grinch. Turisti in arrivo da tutta Europa: aumentano le prenotazioni alberghiere rispetto allo scorso anno

L’attesa era alta. E migliaia di persone hanno deciso di accendere il proprio Natale visitando il villaggio di Caorle Christmas Time. Stando alle stime della polizia locale, che controlla i dati degli accessi dei veicoli in centro dalle telecamere collocate lungo le arterie stradali, sono state migliaia le persone che hanno passeggiato per le vie del centro storico nella giornata inaugurale del 7 dicembre.

Caorle si è messa in mostra in tutto il suo splendore. Il primo dato è quello dell’aumento delle prenotazioni alberghiere rispetto allo scorso anno: l’interesse per i mercatini natalizi è in aumento. Il secondo è il successo registrato dal Villaggio dei Pescatori, luogo iconico che ha portato in centro storico i casoni della tradizione, affiancati all’enogastronomia tipica del territorio.

Grazie ai mercatini natalizi, a Caorle è nata una nuova stagione turistica. Durante il mese di Caorle Christmas Time, rimarrà aperto il Campeggio Santa Margherita (prima del 20 dicembre tutti i weekend dal venerdì alla domenica, dal 20 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni), ma accoglieranno ospiti anche gli hotel e le strutture ricettive (una ventina gli alberghi aperti), oltre all’area disponibile per i visitatori in camper.

Ma in contemporanea sta nascendo anche un nuovo trend, quello della mania per il Grinch, figura iconica considerata una sorta di alter ego di Babbo Natale perché incarna la ribellione contro le festività ed è amato dai bambini di tutto il mondo e che in molti, a Caorle, hanno cercato più ancora di Babbo Natale. Ma non c’è fretta, per tutta la durata dell’evento, adulti e bambini potranno incontrarlo mentre si aggira per il villaggio facendo marachelle, oppure nella sua casa in Campo Trino Bottani, dove li aspetta per una foto dalle 15 alle 17.30. Sono previsti anche gli arrivi di Jack Sparrow e della sua ciurma, senza dimenticare le animazioni itineranti con gli Elfi o i giochi e rompicapo con i Cavalieri della Tavola Gioconda.

Il villaggio natalizio resterà aperto fino al 6 gennaio, nei fine settimana sono anche organizzati numerosi eventi di richiamo; il progetto è organizzato da Confcommercio Portogruaro, Bibione e Caorle, per il tramite della società di servizi Ascom Servizi Srl, e dal Comune di Caorle, con il supporto della Fondazione Caorle Città dello Sport.

Oltre ottanta le casette costruite lungo le vie cittadine, in un percorso che di fatto lo rende uno dei mercatini più lunghi d’Europa. Ricordiamo infatti che storicamente il mercatino di Caorle era lungo 1.430 metri, quest’anno si sfiorano i due chilometri. Caorle Christmas Time è però anche arte e tradizione grazie all’allestimento di un presepe con statue a grandezza naturale, posto all’interno di uno scenario di contorno allestito, ai piedi del Campanile cilindrico simbolo della Città, ed al progetto di video mapping “Maria, donna del Presente!” che verrà proiettato sulla facciata del Duomo per tutta la durata della rassegna natalizia.

Altra novità di quest’anno è il “Teatro a Pedali”, che si è messo in mostra nel week end inaugurale. In collaborazione con la compagnia teatrale Mulino ad Arte (di Torino) Caorle Christmas Time Caorle ha accolto un’installazione green dove la magia delle luci natalizie prende vita pedalando. Un’iniziativa eco-friendly: grazie all’energia prodotta da chi pedala, si illuminano due alberi di Natale in Campo degli Oriondi. “Una forte azione volta a sensibilizzare il pubblico sulla sostenibilità ambientale divertendo i presenti”, fanno sapere dall’organizzazione. Per ogni ora di pedalata sarà possibile risparmiare tra i 1.000 e 1.500 watt, l’energia necessaria ad accendere una decina di fili di luci a led.

Ovviamente ci sarà anche la Casa di Babbo Natale: un’attrazione imperdibile per i più piccoli in Piazza Pio X. Per loro è stato pensato anche il “Villaggio di Marzapane” (in campo degli Oriondi): potranno scoprire il laboratorio dei dolciumi e, con l’aiuto degli animatori, costruiranno la loro casetta di marzapane. Oppure potranno divertirsi sulla nuovissima pista di pattinaggio, la più grande di sempre, che sarà aperta anche di notte nella zona di Salita dei Fiori. Senza dimenticare l’iconica ruota gigante, alta 37 metri, che sovrasta la città assieme alle altre giostre del luna park, tra queste la più instagrammata è quella coi cavalli che si ispira al Settecento.

Da segnalare, infine, uno degli appuntamenti più attesi della programmazione di “Caorle Christmas Time 2024”: “In punta di piedi – Festival delle meraviglie erranti”. Per tutto il fine settimana del 14 e 15 dicembre il centro storico di Caorle si trasformerà in un percorso vivo e in movimento, dove arte e meraviglia prenderanno forma per dare vita ad uno spettacolo itinerante di teatro urbano.

LE DICHIARAZIONI

Mattia Munerotto, Assessore al Turismo del Comune di Caorle: “Viviamo un Natale ricco di emozioni, eventi, gioia ed iniziative che richiamano anche la nostra tradizione. Siamo fiduciosi che anche quest’anno migliaia di visitatori affolleranno il nostro mercatino di Natale e potranno divertirsi con le attrazioni presenti nel centro storico, oltre a gustare i nostri prodotti tipici, elemento sempre più importante della nostra offerta turistica. Il Natale sta diventando sempre più un momento fondamentale per Caorle che, di anno in anno, dimostra di essere una località balneare capace di essere attrattiva anche al di fuori della stagione estiva. Ringrazio, infine, Confcommercio Portogruaro Bibione Caorle per l’importante sforzo organizzativo profuso, così come gli uffici comunali e Simone Tomasello, che ha messo a disposizione la sua competenza”.

Corrado Sandrin, Presidente Confcommercio Caorle: “Confcommercio crede con forza in questa iniziativa che sempre più caratterizza Caorle come meta turistica anche in inverno. Attraverso Ascom Servizi srl e con il fondamentale sostegno dell’Amministrazione Comunale di Caorle ci siamo impegnati a fondo affinchè l’edizione 2024 di Caorle Christmas Time possa rimanere nella memoria di chi verrà a visitare fino al 6 gennaio la nostra Città per una giornata o per soggiornare nelle strutture ricettive, pronte ad accogliere i turisti. I segnali, dal punto di vista delle prenotazioni negli alberghi, sono già ora positivi. Caorle Christmas Time valorizza inoltre la proposta dei commercianti, dei ristoratori e degli esercenti di Caorle che la nostra Associazione ha l’onore di rappresentare. Voglio sottolineare l’importanza di aver ideato il Villaggio dei Pescatori che ci permette di mettere ulteriormente in luce la nostra cucina tipica e la grande qualità della nostra ristorazione”.

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO – I LUOGHI E GLI EVENTI DI CAORLE CHRISTMAS TIME

IL VILLAGGIO DEI PESCATORI

Per gli amanti dell’enogastronomia, una delle vere novità di questo Natale è la nuova proposta che mira a valorizzare e presentare in una nuova veste il pesce di Caorle. Storia e tradizione si sposano in una magica ambientazione, nasce il “Villaggio dei Pescatori”: in Piazza Sant’Antonio, sarà costruito un complesso di casoni tradizionali presso il quale sarà offerto il pescato fresco di Caorle abbinato ai vini locali, con showcooking di ricette storiche per far rivivere i sapori autentici del territorio. Di fatto, le tradizionali costruzioni tipiche della laguna di Caorle saranno riproposte in piazza. Per costruirle un team composto da una decina di persone, aiutati da anziani del territorio, ha impiegato più di un mese, tagliando le canne che crescono “selvatiche” in laguna come un tempo e riallestendo il casone da tradizione. Un’esperienza che ha riportato in auge un saper fare antico, che la comunità di Caorle si sta impegnando a mantenere viva. Gli spazi saranno gestiti da figure storiche dell’enogastronomia locale, a loro sarà chiesto di proporre i tipici prodotti del mare caorlotto: il celebre moscardino di Caorle, le cicale di mare (che tutti conoscono come “canoce”), ma anche seppie, calamari, le triglie, le vongole, i canestrelli le sardine. La città lagunare è celebre anche per il suo mercato del pesce con trattative “silenziose” (i compratori sussurrano all’orecchio dell’astatore la propria offerta per la partita di pesce desiderata; ricevute varie offerte dai compratori, l’astatore aggiudica l’asta e invita chi ha fatto l’offerta più vantaggiosa a ripeterla a voce alta in modo che il procedimento sia trasparente per tutti) e l’occasione di mettere in mostra i casoni sarà unica nel suo genere. Ma per quanto riguarda il cibo, non va dimenticata la FoodLand, la via dedicata al cibo di strada (quest’anno tutte le attività saranno ospitate in casette di legno, ci saranno pietanze per tutti i gusti). Ma ovviamente a Natale c’è chi pensa ai dolci, ecco quindi il “Villaggio di Cioccolato”, angolo goloso per gli amanti del cioccolato in tutte le sue varietà.

AREA MUSIC E PISTA DI PATTINAGGIO GIGANTE

Per chi ama ballare, all’interno di una struttura coperta fronte mare, ecco la “Area Music” che ospiterà musica dal vivo, eventi e show per accompagnare il pubblico durante le serate: l’evento è supportato da Radio Piterpan e Radio Bellla & Monella, che trasmetteranno le novità e gli appuntamenti principali. Vicino, ci sarà anche la pista di pattinaggio più grande che sia mai stata realizzata a Caorle con ghiaccio vero, che sarà aperta anche al calar del sole, per creare una zona dedicata ai giovani e riscaldata, dove è possibile divertirsi ascoltando musica, con food & drink di qualità, ma anche pattinare. La programmazione artistica dell’area è molto articolata, ogni sera è diversa. Citiamo alcuni appuntamenti: 7 dicembre apertura con Baxo e Fedro da Radio Piterpan; 8 dicembre la fantastica atmosfera live dei “Toys”, cover band dei Queen, a seguire dj set; 14 dicembre serata disco night con Thomas Carbonera e Maurizio Mattia; 15 dicembre si balla con il sax dei Rock in Progress a seguire dj set; 21 dicembre il format più chiacchierato e ballato del momento “El taxi – reggaeton party”; domenica 22 dicembre dance music con gli All star a seguire dj set; il giorno di Natale House party con Dj Rich e Fabio Belli; a Santo Stefano One man show con Luciano Gaggia; il 27 dicembre serata anni ’70 – ’80 Dance con Andy Mancuso; 28 dicembre live music con le Pink Armada a seguire dj set; 29 dicembre live music 360° con i Rock Box; 30 dicembre Mistericky e l’ultima notte dell’anno sarà organizzato un grande festa con musica live e a seguire dj set. Si ricomincia nel 2025 con il gran concerto degli Absolute 5 il primo di gennaio; 3 gennaio il gruppo del momento Turbo Max con dj set; il 4 gennaio coro di Eraclea a seguire dj set; 5 gennaio Live band e il giorno dell’Epifania gran chiusura con dj set.

IL VIDEO MAPPING E LE ALTRE INIZIATIVE

Per gli amanti dell’arte e della tradizione, infine, le facciate storiche di Caorle prenderanno vita con spettacolari proiezioni di video mapping. Venti opere di Caravaggio, Tiepolo, Botticelli e Leonardo animeranno la facciata esterna del Duomo di Caorle in piazza Vescovado, una storia musicata dai giovani di Caorle in collaborazione con le scuole musicali del territorio, la “Paul Jeffrey” e la Sarabanda della Banda cittadina Marafa Marafon oltre ai gruppi parrocchiali. Il titolo dell’opera sarà “Maria, donna del presente” e apparirà le sere, dalle 17 alle 21.40.

Per gli appassionati di oggetti d’epoca e curiosità in Via Luigi del Moro sarà invece allestito un mercatino dedicato agli amanti dell’antiquariato, ma anche dei fiori, delle piante e dell’ornitologia.

Ma non basta. Ogni giorno sono programmati degli eventi straordinari e tutta la città è allestita come fosse un gigantesco presepe natalizio. Tre palchi saranno attivi tutti i pomeriggi tra Piazza Mercato, Campo degli Oriondi e Piazza Pio X. In campo degli Oriondi ad esempio ci sarà l’iniziativa “Nel labirinto con Alice”. Gli spettacoli non mancano, citiamo ad esempio quello del 20 dicembre al Palaexpomar, lo spettacolo benefico “A Child is Born” a favore dell’ONLUS ABC dell’Ospedale Pediatrico Burlo Garofolo di Trieste; bello anche “Il conte di Von Tok” di Dario Zisa che sarà replicato più volte nel corso del mese. Va anche precisato che ci saranno delle aperture straordinarie del Museo Nazionale di Archeologia del Mare. Ma non solo: nei giorni di sabato 28 e domenica 29 dicembre, dalle ore 15 alle ore 17 Mulino ad Arte porterà in scena uno speciale intrattenimento per i bambini: “Storie sotto l’albero” che vedrà protagonisti i bambini partecipanti, poiché grazie al loro coinvolgimento, l’attore e autore Daniele Ronco, inventerà delle storie per viaggiare con la fantasia seduti intorno all’albero di Natale.