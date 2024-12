Sono online le presentazioni e le registrazioni dei convegni di Fueling Tomorrow. La manifestazione, che si è svolta dal 9 all’11 ottobre 2024 nel quartiere fieristico di Bologna, ha avuto come focus i prodotti tradizionali decarbonizzati grazie a processi di raffinazione sempre più sofisticati, i nuovi “green gas” e in generale tutti i vettori che possono contribuire all’indipendenza energetica e alla decarbonizzazione della mobilità e del settore industriale. Si è discusso anche del concetto di stazione di servizio che si sta trasformando offrendo nuovi spazi e servizi nei punti vendita. Alla parte convegnistica hanno partecipazione tutte le più importanti associazioni del settore in Italia, tra cui Unem, Assopetroli-Assoenergia, H2IT, Assogasmetano, Federchimica-Assogasliquidi, Federmetano, NGV Italy, Assocostieri, ADACI e FAI. Nelle tre giornate si sono susseguiti dibattiti e approfondimenti (oltre 15 incontri) durante i quali le associazioni hanno analizzato come la decarbonizzazione offra nuove opportunità competitive per le aziende, soffermandosi sull’applicabilità delle nuove tecnologie, i quadri regolatori, gli incentivi economici. In particolare, nel corso del convegno di apertura, “Soluzioni per il trasporto e l’industria nella transizione energetica”, si è affrontato il tema della necessità di un “cambio di pelle” delle imprese per favorire il processo di decarbonizzazione ormai non più procrastinabile.

