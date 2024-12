Quest’anno BRITA Italia, divisione nazionale del Gruppo BRITA, leader mondiale nella filtrazione dell’acqua, celebra i suoi 20 anni nel mercato italiano. Un percorso iniziato nel 2004 con la divisione business professionale, che ha visto l’azienda affermarsi come punto di riferimento nel settore Horeca e, successivamente, espandersi con successo anche al mercato consumer a partire dal 2008 fino ai water dispenser nel 2024.

Con un fatturato che supera i 32 milioni di euro e un organico di 35 dipendenti, BRITA Italia è un’eccellenza nel panorama aziendale italiano. I due dati confermano il trend di crescita del mercato che è esploso dal 2018 ad oggi, con un tasso di crescita del +150%, che mostra l’apertura degli italiani nell’attuare scelte sempre più sostenibili nel consumo dell’acqua.

L’azienda, inoltre, è stata certificata nel 2023 “Best Place to Work”, a testimonianza del suo impegno nella valorizzazione delle persone, creando un ambiente di lavoro stimolante e inclusivo.

Un’evoluzione al passo con i tempi

Nata in un momento in cui la consapevolezza verso tematiche ambientali e la qualità dell’acqua era in crescita, BRITA Italia ha saputo interpretare e anticipare le esigenze dei consumatori italiani. L’introduzione della caraffa filtrante, un’icona di design e funzionalità, ha rivoluzionato le abitudini di milioni di famiglie, offrendo un’alternativa pratica e sostenibile all’acqua in bottiglia.

La Vision di BRITA è molto chiara: cambiare le abitudini delle persone nel bere acqua in modo sostenibile. Un obiettivo ambizioso che l’azienda persegue attraverso l’innovazione continua, la ricerca della massima qualità e un forte impegno nei confronti dell’ambiente.

Tra i core values dell’azienda, infatti, c’è “Thinking in generation”, l’impegno di creare un impatto positivo e sostenibile nel mondo dell’acqua sul lungo periodo e con un occhio di riguardo alle generazioni future. Per questo motivo il gruppo a livello globale si è dato un, obiettivo chiaro e misurabile sull’impatto ambientale, ovvero l’opportunità, bevendo acqua filtrata BRITA, di evitare entro il 2025 l’utilizzo di oltre 6,5 miliardi di bottiglie d’acqua abbattendo la propria Carbon Footprint di 1 milione di tonnellate di CO2, concorrendo in modo incisivo agli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dall’ONU entro il 2030.

“Siamo orgogliosi di aver contribuito a rendere l’acqua filtrata una scelta sempre più diffusa in Italia”, dichiara Lorenzo Sarvello, Amministratore Delegato BRITA Italia. “In questi 20 anni abbiamo visto crescere la consapevolezza dei consumatori verso i temi della sostenibilità e di un consumo attento, e siamo pronti ad affrontare le sfide del futuro con nuove soluzioni e progetti, portando la possibilità di vivere la nostra vision a casa, al lavoro e durante il tempo libero”.

Guardando verso il futuro

Negli anni, BRITA ha ampliato la sua offerta, sviluppando soluzioni innovative per ogni esigenza: un’ampia gamma di prodotti per l’ottimizzazione dell’acqua potabile per uso domestico (caraffe filtranti per l’acqua, sistemi a rubinetto e sottolavello e borracce filtranti), per uso professionale (settore alberghiero, ristoranti, catering e vending) e water dispenser, la grande novità del 2024 con una produzione tutta made in Italy, per poter bere acqua filtrata BRITA sul posto di lavoro.

L’evoluzione è stata possibile anche al grande lavoro effettuato localmente dall’azienda nel fare cultura dell’acqua. Grazie alla figura del Water Sommelier, l’azienda sta educando i consumatori a riconoscere le diverse sfumature di gusto dell’acqua. Bere acqua filtrata e gustosa non è solo un piacere per il palato, ma contribuisce anche al benessere fisico e mentale. Inoltre, BRITA sta portando la sua expertise nel mondo professionale, collaborando con baristi, mixologist e pasticceri diffondendo il valore dell’acqua in questo ambito come proprio e vero ingrediente, come ad esempio nel caffè, nel ghiaccio, nella cottura a vapore dei forni oppure in dolci di altissima qualità.

Guardando al futuro, BRITA Italia conferma la sua volontà di continuare a innovare e a espandere la propria presenza sul mercato. Nuovi prodotti, tecnologie all’avanguardia e una maggiore attenzione alla personalizzazione dell’esperienza del consumatore sono gli elementi chiave della strategia aziendale.