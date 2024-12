I settori energetici di luce e gas sono sempre più orientati alla sostenibilità ambientale e, conseguentemente, propongono ai consumatori prodotti e servizi che mostrano coerenza a tale riguardo.

Fra le tante proposte del mercato libero di luce gas, meritano sicuramente un cenno le proposte dual fuel, che unificano le forniture di energia elettrica e gas in un unico contratto.

Queste soluzioni possono rappresentare un’opzione interessante per i consumatori domestici, in quanto sono in grado di conciliare praticità, risparmio economico e, a seconda della politica seguita dal fornitore, benefici ambientali.

Cerchiamo quindi di capire in che modo le offerte luce e gas dual fuel permettono di ottimizzare i consumi energetici, favorendo risparmio e sostenibilità.

I vantaggi pratici

Le forniture dual fuel sono caratterizzate da vantaggi pratici; non si hanno, per esempio, due bollette con scadenze diverse, ma una sola bolletta con una sola scadenza, nella quale sono riepilogate tutte le informazioni relative alla fornitura di luce e a quella del gas.

Unire le forniture per ridurre l’impatto ambientale

Scegliere un’offerta dual fuel non è comunque soltanto una questione di praticità e di risparmio. Un’offerta che combina luce e gas permette infatti di centralizzare le proprie forniture, facilitando il monitoraggio dei consumi e aiutando a capire come gestirli al meglio.

Inoltre, i fornitori di energia elettrica e gas abbinano spesso la fornitura di energia a tariffe competitive abbinandola al supporto tecnico per la gestione degli impianti, incentivando anche l’adozione di dispositivi a basso impatto come caldaie a condensazione e pompe di calore di ultima generazione. Tali tecnologie possono fattivamente contribuire a una riduzione delle emissioni inquinantie, nel lungo periodo, rappresentano un risparmio per i consumatori.

Servizi aggiuntivi e supporto alla sostenibilità

Come accennato in precedenza, oltre all’approvvigionamento energetico, molte offerte dual fuel includono servizi di manutenzione per caldaie e climatizzatori, fondamentali per mantenere l’efficienza degli impianti e ridurre i consumi. Gli impianti di riscaldamento e raffreddamento, infatti, sono responsabili di una parte significativa del consumo domestico di energia.

Effettuare interventi di manutenzione periodica su questi dispositivi migliora le loro prestazioni, assicurando che l’energia sia utilizzata in modo ottimale.

Alcuni fornitori offrono anche incentivi per l’installazione di sistemi solari termici e impianti fotovoltaici domestici, che permettono di sfruttare l’energia solare, riducendo ulteriormente i costi della bolletta e contribuendo in modo significativo alla sostenibilità ambientale.

Sfruttare le fonti rinnovabili per un risparmio responsabile

Quando si valutano le offerte dual fuel è importante verificare quali sono le fonti di approvvigionamento energetico. Per esempio, la scelta di una fornitura di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili rappresenta un contributo diretto alla riduzione della domanda di energia da fonti non rinnovabili, con conseguente abbattimento delle emissioni inquinanti.

In conclusione, le offerte dual fuelpossono quindi rappresentare una soluzione moderna per chi desidera risparmiare e, al tempo stesso, contribuire a un consumo più razionale e sostenibile delle risorse. In altri termini, scegliere di unificare le forniture, gestire meglio i consumi e sfruttare le tecnologie efficienti per il riscaldamento e il raffreddamento consente di realizzare un risparmio economico in linea con le proprie esigenze energetiche e ambientali.