Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l’animale più pericoloso per l’uomo non è un predatore feroce come lo squalo o il leone, ma un piccolo insetto: la zanzara.

Questo non significa che altri animali non rappresentino una minaccia, ma le zanzare sono responsabili di un numero di decessi umani di gran lunga superiore a qualsiasi altra specie.

Perché le zanzare sono così pericolose?

Le zanzare sono vettori di numerose malattie mortali, tra cui:

Malaria: una malattia parassitaria che uccide centinaia di migliaia di persone ogni anno, soprattutto bambini in Africa.

una malattia parassitaria che uccide centinaia di migliaia di persone ogni anno, soprattutto bambini in Africa. Dengue: una malattia virale che causa febbre alta, dolori muscolari e, in alcuni casi, emorragie potenzialmente letali.

una malattia virale che causa febbre alta, dolori muscolari e, in alcuni casi, emorragie potenzialmente letali. Febbre gialla: una malattia virale che può causare gravi danni al fegato e ai reni.

una malattia virale che può causare gravi danni al fegato e ai reni. Zika: un virus che può causare gravi malformazioni congenite se contratto durante la gravidanza.

un virus che può causare gravi malformazioni congenite se contratto durante la gravidanza. Chikungunya: una malattia virale che causa febbre alta e forti dolori articolari.

Quanti decessi causano le zanzare?

Si stima che le zanzare siano responsabili di circa 750.000-1.000.000 di decessi umani ogni anno, un numero impressionante se confrontato con le morti causate da altri animali.

Oltre alle zanzare, ci sono altri animali che rappresentano un pericolo per l’uomo, tra cui:

Serpenti: i morsi di serpente velenosi possono causare gravi danni ai tessuti, paralisi e persino la morte.

i morsi di serpente velenosi possono causare gravi danni ai tessuti, paralisi e persino la morte. Cani: sebbene la maggior parte dei cani sia innocua, i cani randagi o non vaccinati possono trasmettere la rabbia, una malattia virale mortale.

sebbene la maggior parte dei cani sia innocua, i cani randagi o non vaccinati possono trasmettere la rabbia, una malattia virale mortale. Mosche tse-tse: queste mosche trasmettono la tripanosomiasi africana, nota anche come malattia del sonno, una malattia parassitaria che può causare gravi danni al sistema nervoso.

queste mosche trasmettono la tripanosomiasi africana, nota anche come malattia del sonno, una malattia parassitaria che può causare gravi danni al sistema nervoso. Coccodrilli: i coccodrilli sono predatori potenti e possono attaccare l’uomo, soprattutto in acqua.

i coccodrilli sono predatori potenti e possono attaccare l’uomo, soprattutto in acqua. Ippopotami: nonostante la loro apparenza pacifica, gli ippopotami sono animali molto aggressivi e possono attaccare le imbarcazioni o le persone che si avvicinano troppo al loro territorio.

È importante sottolineare: Che il rischio di essere attaccati da un animale selvatico varia a seconda della zona geografica e del comportamento umano e Che la maggior parte degli animali non attacca l’uomo a meno che non si senta minacciata o provocata.

Sebbene molti animali possano rappresentare una minaccia per l’uomo, la zanzara si conferma l’animale più pericoloso a causa della sua capacità di trasmettere malattie mortali a un vasto numero di persone.