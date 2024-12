AI COLLI AMINEI “NATALE IN TERZA 2024”

UN NATALE DI TRADIZIONE, SPERANZA E SOLIDARIETÀ.

IL DUO ARTETECA PROTAGONISTI CON LO SPETTACOLO COMICO

La III° Municipalità e il Comune di Napoli, con l’organizzazione della società Full Heads srls, sono lieti di annunciare Natale in Terza 2024; una manifestazione che esalta i valori culturali, tradizionali e religiosi delle festività natalizie. Un evento speciale che si rivolge principalmente ai bambini e alle bambine, ma che si propone anche come un momento di riflessione per tutta la comunità, ricordando coloro che vivono momenti difficili a causa di conflitti e ingiustizie nel mondo.

“Natale in Terza” si svolge il 22 e 23 dicembre nel quartiere Colli Aminei.

IL VALORE DEL NATALE: TRA FAMIGLIA, TRADIZIONE E SOLIDARIETÀ

“Natale in Terza” è un omaggio alla sacralità della famiglia e alla celebrazione della Natività, simbolo di speranza e rinascita. L’iniziativa è pensata per regalare momenti di gioia ai bambini e alle bambine del quartiere Colli Aminei e alle loro famiglie, offrendo un’esperienza indimenticabile che unisce la spensieratezza alla riflessione. Lontano dagli impegni scolastici, i più piccoli potranno vivere giorni di festa con attività educative, ricreative e spettacoli ispirati ai valori classici del Natale.

Le strade e le piazze della III° Municipalità si animeranno con mercatini, spettacoli e attrazioni per grandi e piccini:

22 dicembre

Viale dei Pini, 53 – Parrocchia SS. Antonio di Padova e Annibale Maria di Francia

Dalle 18:00:

Gran Parata con la Slitta di Babbo Natale

Baby Dance

Spettacolo di Magia Natalizia

23 dicembre

Piazza Lieti a Capodimonte (Slargo III Municipalità)

Dalle 17:30:

Animazione per bambini, Baby Dance Natalizia, Spettacolo di Milena Setola,

Mary Poppins – Il Musical

Dalle 20:00:

Spettacolo degli Arteteca dal titolo “”

“Senza filtri” è uno spettacolo senza compromessi, dove la coppia Monica Lima e Enzo Iuppariello, racconta con una gran dose di sarcasmo ed ironia temi moderni come l’amore, il sesso e la famiglia. Monologhi e sketch susseguono raccontando la vita di coppia di questo duo, un’esperienza comica imperdibile, senza filtri né freni.

Gli eventi sono gratuiti e aperti a tutti, grazie al supporto dell’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli.

“Natale in Terza 2024” è un viaggio tra tradizione, gioia e solidarietà, un’occasione unica per riscoprire i valori autentici del Natale e vivere momenti indimenticabili insieme alla comunità.