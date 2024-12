La giornalista italiana Cecilia Sala è stata arrestata a Teheran il 19 dicembre mentre si trovava in Iran per lavoro, per realizzare servizi giornalistici e podcast. La notizia è stata confermata dalla Farnesina.

Arresto

Cecilia Sala è stata fermata dalle autorità di polizia di Teheran il 19 dicembre. Da allora è detenuta nel carcere di Evin, noto per ospitare prigionieri politici e dissidenti, sia iraniani che stranieri.

Al momento non sono chiare le accuse formali nei confronti della giornalista. Sembra che non ci sia un’accusa specifica.

Attività in Iran

Sala era in Iran dal 12 dicembre, munita di regolare visto giornalistico, per raccogliere materiale per i suoi articoli e per il podcast “Stories” di Chora Media. Aveva già realizzato diverse interviste e tre puntate del podcast. Secondo quanto dichiarato dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani, Cecilia Sala sta bene e ha potuto parlare due volte con la sua famiglia.

Intervento della Farnesina

L’ambasciata e il consolato italiano a Teheran stanno seguendo il caso con la massima attenzione fin dall’inizio, per garantire la sua tutela e la sua liberazione. L’arresto ha suscitato preoccupazione e condanna da parte di diverse testate giornalistiche e organizzazioni per la difesa dei diritti umani, che chiedono la sua immediata liberazione. Il direttore de Il Foglio ha sottolineato che “il giornalismo non è un crimine”.

La situazione è in continua evoluzione e si attendono ulteriori sviluppi.