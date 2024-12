Dal 20 Dicembre è disponibile in libreria e in tutti gli store digitali il nuovissimo libro illustrato della collana di narrativa kids “Skip in viaggio nel tempo” .

Il libro, scritto da Giulia Bosio e Alberto Collareta con le illustrazioni di Carla Negrini, è disponibile online anche sul sito della casa editrice https://www.agpensierocreativo.it/product-detail/productidn/2870057/skip-in-viaggio-nel-tempo

La nuova avventura, che rivede protagonisti la curiosa megattera Skip e la sua inseparabile amica Flip, la piccola coronula, è un viaggio attraverso gli oceani in giro per il mondo ma anche un percorso indietro negli anni, nei millenni alla scoperta delle origini della loro specie.

Il libro adatto a bambini delle classi della scuola primaria, parte dal fatto scientifico di una scoperta di tanti anni orsono ma resa nota solo nel 2023 del ritrovamento di un antico cetaceo, antenato dell’attuale balena, nel deserto del Perù a testimonianza del fatto che dove ora è incredibile pensare all’acqua, circa 40 milioni di anni fa (molto dopo l’estinzione dei dinosauri) c’era il mare.

L’equipe di scienziati scopritori era composta anche dai due super autori del volume Giulia Bosio e Alberto Collareta, che da anni uniscono il lavoro da geologi e paleontologi alla passione per la narrativa per bambini.

Partendo dalle gelide acque del Polo Nord e nuotando verso l’Equatore, le due amiche incontrano, nel Pacifico passando per l’Indonesia, creature affascinanti come il burbero Limulo, il maestoso Nautilo e il saggio Celacanto, ognuno custode di un frammento della storia evolutiva dei cetacei.

La missione di Skip è proprio quella di scoprire la sua genealogia e incontrare i suoi antenati, parenti delle attuali balene, balenottere e delfini.

Tante avventure sorprendono i magnifici animali marini durante il loro cammino. Gli incontri e le azioni che si ritrovano a compiere dimostreranno che anche i piccoli gesti possono avere un grande impatto.

Tra salti nel passato e incontri indimenticabili, Skip e Flip imparano che la loro storia è legata a quella della Terra, dalle sue antiche terre emerse ai suoi sconfinati mari.

Con un mix di curiosità, coraggio e amicizia, il duo affronta le sfide del viaggio, dimostrando che il vero tesoro è la conoscenza e la connessione con gli altri.

Centrali sono le tematiche ecologiche e della sostenibilità ambientale assieme all’aiuto reciproco e l’amicizia. Tutto sapientemente “frullato” a informazioni scientifiche.

Corredato anche da semplici giochi per divertirsi coi personaggi del libro, “Skip in viaggio nel tempo” è un utile e semplice libriccino per bambini dai 6 anni per scoprire tanti nomi e storie di particolari animali marini ancora esistenti o ormai estinti; è un pretesto per approfondire e spiegare scientificamente, ma in modo semplice e simpatico, degli aspetti della natura, della biologia marina e dell’ecologia magari poco conosciuti dai piccoli lettori.

Una lettura agile, frutto di un linguaggio semplice adatto ai bambini anche alle prime letture, con qualche piccolo twist didattico e formativo.

Bellissime e super colorate le illustrazioni dell’illustratrice Carla Negrini che ben si sposano alla storia e ai dialoghi.

Un’avventura emozionante che educa e diverte, con un messaggio profondo: rispettare il passato per proteggere il futuro. Siete pronti a immergervi con Skip e Flip?