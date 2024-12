I botti di Capodanno, ma in generale tutti i fuochi d’artificio e i petardi, rappresentano una fonte di stress e pericolo per gli animali, sia domestici che selvatici. Il forte rumore improvviso e intenso scatena in loro reazioni di paura, panico e disorientamento, con conseguenze che possono essere anche molto gravi.

Perché i botti sono pericolosi per gli animali?

Elevata sensibilità uditiva: Gli animali, in particolare cani e gatti, hanno un udito molto più sviluppato rispetto a quello umano. I rumori forti, come quelli dei botti, vengono percepiti in modo amplificato, causando loro forte spavento e stress.

Cani e gatti sono tra gli animali domestici più colpiti. Possono manifestare ansia, tremori, salivazione eccessiva, vomito, diarrea, aggressività o cercare rifugio in luoghi angusti. La fuga spaventata è una delle conseguenze più pericolose, con il rischio di smarrimento o incidenti stradali.

I botti possono spaventare gli uccelli al punto da farli fuggire dai loro dormitori (alberi, siepi, tetti), facendoli volare al buio e aumentando il rischio di collisioni con edifici, alberi o cavi elettrici. Le basse temperature invernali possono poi causare la morte per assideramento degli esemplari più deboli. Anche gli animali selvatici, come volpi, cervi, cinghiali, possono subire gravi conseguenze a causa dei botti, con aumento dello stress, disorientamento e rischio di incidenti.

Cosa fare per proteggere gli animali dai botti:

Tenere gli animali domestici in casa: Durante la notte di Capodanno, e in generale durante i periodi in cui è previsto l’utilizzo di fuochi d’artificio, è fondamentale tenere gli animali domestici in casa, in un ambiente tranquillo e familiare.

I botti rappresentano un vero e proprio incubo per gli animali. È importante essere consapevoli dei rischi e adottare le misure necessarie per proteggerli. Un Capodanno senza botti è un Capodanno più sicuro e sereno per tutti, umani e animali.