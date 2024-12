Next Geosolutions Europe S.p.A., società leader a livello internazionale nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore nel settore energetico, con focus sulle energie rinnovabili (“NextGeo” o la “Società”), quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica l’aggiudicazione di un importante contratto dal valore di circa 43 milioni di euro, con TenneT TSO B.V. (“TenneT”).

Il contratto prevede l’esecuzione di numerose attività di survey di tipo geofisico e geotecnico, sia offshore che nearshore, nella Zona Economica Esclusiva olandese. Il progetto rientra nell’ambizioso “2GW Program” della compagnia olandese, un imponente progetto che mira a sviluppare una nuova generazione di connessioni HVDC per integrare 2 GW di energia eolica offshore nel sistema elettrico europeo entro il 2031, contribuendo in modo significativo agli obiettivi climatici dell’UE.

Le attività operative che NextGeo svolgerà, tra la fine del Q1 ed il Q4 2025, riguarderanno lo svolgimento di una “Marine Route Survey”, una tipologia di indagini necessaria alla corretta progettazione dei collegamenti elettrici in cavo che permetteranno alla offshore wind area “Doordewind” di immettere nella rete terrestre l’energia, derivante da fonti rinnovabili, prodotta in mare.

Nello specifico, NextGeo si occuperà delle indagini geofisiche e dei campionamenti geotecnici, mediante l’utilizzo di soluzioni tecniche avanzate, coprendo un’area di oltre 21.000 ettari.

Valentina De Rienzo, Sales & Commercial Manager di NextGeo: “Siamo orgogliosi di proseguire e consolidare il nostro rapporto commerciale con TenneT, realtà leader nell’ambito della transizione energetica europea, e di raggiungere insieme a loro nuovi traguardi e successi. L’aggiudicazione di progetti di questa portata fa comprendere a pieno l’efficacia della strategia commerciale portata avanti da NextGeo, che in fase di offerta commerciale è in grado di proporre soluzioni idonee a progetti così challenging. Questo contratto, inoltre, va ad incrementare in modo coerente il nostro backlog, a conferma della validità del modello di business di NextGeo e dei nostri obiettivi di sviluppo”.