Una serata di musica, emozioni e spettacolo per chiudere in bellezza le festività natalizie e dare il benvenuto al nuovo anno alla vigilia dell’Epifania. Venerdì 5 gennaio 2024, la suggestiva Piazza Vanvitelli, nel cuore del Vomero, si trasformerà in un palcoscenico d’eccezione con un triplice concerto che celebra la musica e la tradizione culturale partenopea.

L’evento, organizzato da AreaLive con il sostegno della V Municipalità Arenella-Vomero e del Comune di Napoli, vedrà esibirsi tre straordinari protagonisti del panorama musicale: il duo Ebbanesis, la cantautrice Monica Sarnelli e la travolgente Raoul Swing Orchestra.

Questo straordinario appuntamento musicale, gratuito e aperto a tutti, celebra la chiusura delle festività natalizie con un evento unico, capace di unire tradizione e innovazione, per iniziare l’anno nuovo con la magia della musica e della condivisione. Conduce la serata il giornalista Umberto Russo.

La serata inizierà alle 19:30 con le Ebbanesis, duo formato da Viviana Cangiano e Serena Pisa. Conosciute per la loro combinazione unica di due voci perfettamente armonizzate e l’accompagnamento di una chitarra, le Ebbanesis sono diventate una delle realtà più amate e originali della scena musicale napoletana. La loro capacità di reinventare i classici della canzone napoletana, unendoli a reinterpretazioni di celebri brani rock in dialetto, ha conquistato il pubblico non solo sui palcoscenici, ma anche sul web, rendendole un vero fenomeno virale. Hanno collaborato con artisti di fama internazionale come Massimo Ranieri e Stefano Bollani e sono state ospiti in programmi televisivi di successo, confermandosi come ambasciatrici della musica napoletana contemporanea.

Alle 20:30 sarà la volta di Monica Sarnelli, una delle voci più amate di Napoli, simbolo della canzone napoletana moderna. La cantautrice, che festeggia i suoi 30 anni di carriera, offrirà al pubblico un viaggio emozionante attraverso i suoi brani più celebri. Tra questi, la storica sigla della soap opera Un Posto al Sole, diventata un classico della cultura pop italiana, e il suo ultimo singolo Un nuovo Sud. Monica Sarnelli si esibirà anche in una selezione di brani della tradizione napoletana, accompagnati da reinterpretazioni di successi recenti come Abbracciame di Andrea Sannino. Con la sua capacità di emozionare e coinvolgere, Sarnelli rappresenta un punto di riferimento unico nel panorama musicale italiano.

A chiudere la serata, a partire dalle 21:15, ci penserà la Raoul Swing Orchestra, con una performance all’insegna del ritmo e dell’energia. Fondata nel 2005 a Napoli, dopo un periodo di formazione musicale in California, la band guidata dal carismatico Raoul trasporterà il pubblico nell’atmosfera luccicante e nostalgica della Broadway degli anni ’50. Il loro repertorio include grandi classici dello swing, standard jazz e composizioni originali, il tutto arricchito da siparietti che evocano il glamour di un’epoca d’oro. Con il loro stile elegante e travolgente, la Raoul Swing Orchestra saprà far ballare e divertire ogni spettatore, regalando un finale indimenticabile alla serata.