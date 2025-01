Camminare è un’attività fisica accessibile a tutti e dai molteplici benefici, tra cui il dispendio calorico. Ma quante calorie si bruciano realmente camminando? La risposta non è univoca e dipende da diversi fattori, tra cui il peso corporeo, la velocità, la durata della camminata e il tipo di terreno.

In linea generale, un adulto di peso medio, con un’andatura normale su una superficie piana, consuma all’incirca tra le 150 e le 190 calorie in un’ora. Aumentando la velocità, il consumo calorico sale progressivamente, arrivando anche a 250-300 calorie all’ora. Lo stesso incremento si verifica se si cammina in salita, poiché lo sforzo muscolare richiesto è maggiore.

Diversi studi hanno cercato di quantificare il dispendio energetico della camminata. Ad esempio, si stima che il consumo calorico medio sia compreso tra 0,4 e 0,5 kcal per chilo di peso corporeo per ogni chilometro percorso. Questo significa che una persona di 70 kg brucerà circa 280-350 calorie camminando per 10 km. La camminata veloce, superiore ai 5 km/h, comporta un dispendio energetico maggiore rispetto alla camminata lenta.

Anche il tipo di terreno influisce sul consumo calorico. Camminare sulla neve, ad esempio con le ciaspole, può far bruciare fino a 600 calorie in un’ora, a causa della maggiore resistenza offerta dal manto nevoso.

Per calcolare con maggiore precisione le calorie bruciate, si può fare riferimento al MET (Metabolic Equivalent of Task), un’unità di misura che stima il consumo energetico di una specifica attività fisica. Alla camminata è associato un MET di 3.8, che corrisponde a un’intensità leggera. Questo valore, moltiplicato per il peso corporeo in kg, fornisce una stima del consumo calorico orario. Ad esempio, una persona di 70 kg che cammina per un’ora consumerà circa 266 kcal (3.8 x 70).

Il numero di calorie bruciate camminando varia in base a molteplici fattori. Tuttavia, possiamo affermare che, per una persona media, un’ora di camminata può portare al consumo di 200-500 kcal. Camminare regolarmente, quindi, è un ottimo modo per mantenersi in forma e contribuire al proprio benessere fisico.