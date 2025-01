Quale futuro attende le montagne italiane? Dalla crisi della “snow economy” al caso delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, fino agli esempi virtuosi di gestione sostenibile, il tema della salvaguardia delle aree montane italiane sarà al centro del dibattito che si terrà giovedì 16 gennaio alle ore 11:30 presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, in Via della Missione 4, Roma.

L’occasione è la presentazione del libro Montagne immaginarie di Michele Sasso, secondo volume della collana VerdeNero Inchieste di Edizioni Ambiente, realizzata in collaborazione con Legambiente. Un’opera che esplora il fragile equilibrio delle aree montane italiane, evidenziando l’urgenza di un nuovo modello di sviluppo sostenibile.

Interverranno Sergio Costa, Vicepresidente della Camera dei Deputati, già Ministro dell’Ambiente; Enrico Fontana, Segreteria Nazionale Legambiente; Michele Sasso, autore del libro e giornalista d’inchiesta; moderati da Marco Gisotti, giornalista ambientale.

Un momento cruciale per la montagna italiana

Le montagne italiane, dalle Alpi agli Appennini, stanno affrontando trasformazioni epocali dovute al cambiamento climatico, alla pressione antropica e allo spopolamento delle aree interne. Attraverso un reportage rigoroso, Michele Sasso descrive la crisi della “snow economy” e la necessità di ripensare i modelli di turismo, le storie di “restanza” e resilienza di comunità che scelgono di restare e innovare, e le opportunità di sviluppo sostenibile offerte da casi studio e modelli virtuosi sul territorio.

L’inchiesta: “Montagne immaginarie” di Michele Sasso

L’inchiesta di Michele Sasso rappresenta un approfondito reportage su cosa accade davvero nei territori montani e su quali siano le sfide per reinventare il territorio e trovare un giusto modello di sviluppo. Sasso racconta un territorio montano che si confronta con la crisi climatica, l’urbanizzazione crescente e uno sfruttamento intensivo che lo sta trasformando. Montagne Immaginarie mette in evidenza le contraddizioni di una “snow economy” insostenibile, alimentata da una visione che persiste nell’artificializzare i comprensori sciistici a dispetto delle sfide ambientali. L’autore analizza l’impatto dei grandi eventi, come le prossime Olimpiadi, sottolineando i costi ambientali di infrastrutture massicce e superflue, come per esempio la controversa pista da bob di Cortina.

Ma il libro va oltre il classico racconto della montagna come luogo esclusivamente turistico. Sasso esplora anche le aree interne e gli Appennini, territori spesso dimenticati e soggetti a un sovrasfruttamento delle risorse naturali, come il taglio intensivo di legname e il prelievo eccessivo di acqua per l’imbottigliamento. Queste pratiche contribuiscono a destabilizzare l’ambiente, provocando frane e alluvioni che colpiscono duramente le comunità locali.

Non mancano però gli esempi positivi: Sasso racconta storie di resistenza e innovazione, come il concetto di “restanza”, la scelta di restare in queste aree per contrastare lo spopolamento e sviluppare modelli di vita sostenibili, e la gestione virtuosa di risorse naturali, come la foresta di Tarvisio. Questi esempi dimostrano come sia possibile adottare nuovi modelli di turismo e sviluppo, lontani dalle logiche di sfruttamento intensivo e vicini a un’economia più sostenibile e integrata.

La collana VerdeNero Inchieste

VerdeNero, nata nel 2007 come serie di noir sull’ecomafia con la partecipazione dei nomi più importanti del genere, si è evoluta nel tempo in una collana di inchieste. Oggi riparte con un nuovo formato e nuovi titoli a firma di alcune delle penne più efficaci del giornalismo ambientale italiano.

L’obiettivo è mettere in luce temi ambientali sempre più urgenti: dalle migrazioni climatiche all’overtourism in aree fragili, come quelle montane, fino agli impatti della rivoluzione digitale e al degrado del territorio. Il tutto senza trascurare le politiche attive, sia a livello nazionale che internazionale, per contrastare la crisi ambientale. Ogni volume della collana combina giornalismo investigativo, analisi scientifica e una narrazione coinvolgente, rendendo la lettura sia informativa che stimolante, offrendo al lettore una comprensione profonda delle questioni ambientali attuali e delle loro implicazioni sociali.

La collaborazione con Legambiente

L’inchiesta “Montagne immaginarie” di Michele Sasso sostiene la campagna di “Change Climate Change” di Legambiente, contro le cause e i responsabili della crisi climatica.

Per maggiori informazioni: www.changeclimatechange.it

Michele Sasso

Michele Sasso insegna comunicazione giornalistica e storytelling alla scuola Mohole di Milano. Lavora per La Stampa, dopo essere stato a Radio Popolare, il Fatto Quotidiano, Altreconomia, Linkiesta e L’Espresso. Si è occupato di migranti, ecomafie, politica, diritti civili, estrema destra, piccole e grandi ruberie. È autore di Armi, un affare di Stato (Chiarelettere, 2012) e Assalto alla Lombardia (Laterza, 2023).

“Montagne immaginarie” di Michele Sasso è disponibile in libreria e sul sito di Edizioni Ambiente a questo link: www.edizioniambiente.it/catalogo/montagne-immaginarie