Utilizzando solo il 2% del potenziale presente in tutto il territorio italiano nei primi 5 km di

profondità, la geotermia potrebbe soddisfare il 10% della domanda di elettricità in Italia al

2050 e, contemporaneamente, oltre il 50% del fabbisogno per riscaldamento e raffrescamento

degli edifici residenziali, pubblici e commerciali. Se ne parlerà l’11 e il 12 marzo 2025 presso

il Centro Congressi “Auditorium della Tecnica” di Roma.



Roma, 14.01.25 – Per raggiungere gli obiettivi di sicurezza energetica e neutralità climatica

al 2050 è necessario che l’Italia integri i contributi di tutte le tecnologie pulite disponibili,

promuovendo in primis lo sviluppo e l’impiego della fonte geotermica: costante, continua,

pulita, disponibile ovunque e a minimo impatto ambientale.

L’accordo per una strategia europea per la geotermia e la disponibilità dei Ministeri

competenti a un piano d’azione nazionale sono il quadro di riferimento indispensabile dal

quale partire per il rilancio del settore.

La geotermia rappresenta infatti la chiave di volta necessaria non solo al raggiungimento

dei target europei ma anche allo sviluppo complessivo del Paese e a una riduzione delle

bollette per famiglie e imprese. È necessario però mitigare il rischio esplorativo e

semplificare gli iter autorizzativi.

Di questo e di molto altro si discuterà in occasione del 1° Italian Geothermal Forum, di In

Fieri e organizzato da Mirumir, in programma l’11 e il 12 marzo 2025 presso il Centro

Congressi “Auditorium della Tecnica” di Roma. Il forum offrirà un’occasione unica per

esplorare le ultime tecnologie e tendenze emergenti nel settore nonché per un confronto

con le istituzioni nazionali e europee.



Il programma include infatti sessioni plenarie con dibattiti sugli

scenari di mercato attuali e futuri. Sono inoltre previste sessioni tecniche parallele dedicate

alla produzione geotermoelettrica, al teleriscaldamento, alle pompe di calore, allo

geoscambio, alle CER termiche e ai minerali strategici dalle brine geotermiche.

I partecipanti avranno l’opportunità di interagire con leader del settore e rappresentanti

istituzionali, esplorando nuove opportunità di investimento e soluzioni geotermiche per

soddisfare le esigenze energetiche di aziende e pubblica amministrazione. Ci saranno

anche momenti di networking, con incontri con i media, enti di ricerca e associazioni italiane

ed estere.

Il 1° Italian Geothermal Forum è realizzato in collaborazione con le principali associazioni

Italiane del settore: Unione Geotermica Italiana (UGI), Associazione Italiana

Riscaldamento Urbano (AIRU), Rete Geotermica e Associazione Nazionale Impianti

Geotermia Heat Pump (ANIGHP, sezione di ANIPA), oltre che con il Consiglio Nazionale

Geologi. L’evento prevede la partecipazione di A2A e di numerosi altri importanti Sponsor.

“Un piano di azione per la geotermia può contribuire da subito e in maniera significativa agli

obiettivi di sicurezza e decarbonizzazione del Paese al 2050. Il Geothermal Forum ha

l’ambizione di far sedere attorno a un tavolo le istituzioni, la ricerca, l’industria, i territori e i

professionisti affinché l’Italia valorizzi l’enorme risorsa naturale, disponibile, continua e

rinnovabile che ha sotto ai piedi, per la produzione elettrica, gli usi termici e per i minerali

strategici”, afferma Bruno Della Vedova, Presidente dell’Unione Geotermica Italiana.

Attualmente, la geotermia contribuisce solo per il 2% alla copertura della domanda

nazionale di energia elettrica, nonostante l’Italia sia uno dei Paesi a più elevato potenziale

geotermico in Europa. Stando a quanto emerso nello studio dell’European House

Ambrosetti, commissionato da Rete Geotermica, “se valorizzassimo anche solo il 2% del

potenziale presente in tutto il territorio italiano nei primi 5 km di profondità, la geotermia

potrebbe soddisfare il 10% della domanda di elettricità in Italia al 2050”.

“Tuttavia, per consentire uno sviluppo completo della tecnologia a emissioni zero, è

essenziale semplificare le procedure autorizzative e adottare misure di incentivazione

economica, simili a quelle implementate in passato per il fotovoltaico e l’eolico, per guidare

il settore verso l’autosostenibilità, consentendo l’ingresso nel mercato anche a nuovi

operatori”, afferma Fausto Batini, Presidente di Rete Geotermica.

Quello per usi termici (riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria) è il settore

per il quale è più rilevante l’utilizzo di combustibili fossili e la dipendenza dalle fonti di

approvvigionamento estere. Occorre che il governo sostenga Piani di transizione del calore

per la pubblica amministrazione con lo scopo di estendere la geotermia a tutti i maggiori

centri urbani, dove al momento si concentrano quasi l’80% delle emissioni di gas

climalteranti da usi energetici termici.



“L’evento ha come obbiettivo quello di ricordare come la geotermia (energia rinnovabile,

costante e affidabile) ha molteplici applicazioni nella produzione termica e/o elettrica, o

nell’estrazione di CRM. Il lavoro del CNG e della Piattaforma Geotermia, in continua

collaborazione con gli Enti decisori, risulta essenziale al fine di arrivare a proposte di

semplificazioni normativa e idee di sviluppo come quelle contenute nel “Piano d’azione per

lo sviluppo dell’energia geotermica” proposto al Ministero”, commenta Emanuele Emani,

Consigliere del Consiglio Nazionale Geologi e Coordinatore della Piattaforma

Geotermia.



“Per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni al 2030 e al 2050 e per

affrancarsi dalla dipendenza delle fonti fossili, dobbiamo puntare sulla decarbonizzazione

degli edifici residenziali, industriali, agricoli e terziari, spingendo sussidi e incentivi verso

sistemi più efficienti e a emissioni zero come pompe di calore abbinate alla geotermia. Una

strategia fondamentale per svincolare le famiglie e le aziende dal caro bollette, contribuendo

in maniera importante alla lotta contro l’emergenza climatica”, dichiara Moreno Fattor,

Presidente ANIGhp.



In questo contesto, cruciale per la transizione energetica urbana, il Presidente di AIRU,

Alessandro Cecchi, ha sottolineato come “il teleriscaldamento rappresenti una delle

soluzioni più efficaci per la decarbonizzazione delle città; esso permette, infatti, di ridurre

drasticamente le emissioni di gas serra. L’integrazione della geotermia in questo settore è

un tassello importante per rendere i sistemi di riscaldamento urbani ancora più sostenibili e

per diminuire la dipendenza dai combustibili fossili”.



Sono Diamond Sponsor del 1° Italian Geothermal Forum: Danfoss, Isoplus, Hartmann

Valves e Termoleader. Gold Sponsor: Isamgeo e Techno System. Silver Sponsor: Geoit,

Steam e Tecno Pozzi 2002.



Patrocinatori dell’evento il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE),

il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), la Regione Lazio e Roma Capitale.



Circa 15 Media Partner. Main Media Partner: Watergas.it

Registrati e ottieni il tuo biglietto gratuito: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-italiangeothermal-forum-1104349512119?aff=oddtdtcreator