Le “formiche del miele”, note anche come formiche mellifere o formiche otri (in inglese honeypot ants), non sono una specie specifica, ma un gruppo di formiche di diverse specie (principalmente dei generi Myrmecocystus, Camponotus e Melophorus) che hanno sviluppato un’incredibile strategia di immagazzinamento del cibo.

Come funziona l’immagazzinamento:

All’interno della colonia, ci sono delle operaie specializzate chiamate repletes (o “formiche vaso di miele”). Queste formiche vengono nutrite dalle altre operaie con sostanze zuccherine, come la melata prodotta dagli afidi o il nettare dei fiori. Il loro addome si gonfia a dismisura, diventando simile a un piccolo acino d’uva trasparente, pieno di questa sostanza zuccherina.

Le repletes rimangono all’interno del nido, appese al soffitto delle camere sotterranee, e fungono da vere e proprie “dispense viventi”. Quando il cibo scarseggia, le altre operaie stimolano le antenne delle repletes, che rigurgitano il miele immagazzinato per nutrire il resto della colonia. Questo processo è reso possibile da una speciale valvola gastrica che regola il flusso del cibo.

Dove vivono:

Le formiche del miele si trovano in diverse parti del mondo, principalmente in ambienti aridi e semi-aridi, dove le risorse alimentari possono essere scarse e variabili. Esempi di habitat includono:

Nord America: Sud-ovest degli Stati Uniti e Messico (genere Myrmecocystus).

Australia: Diverse zone aride (generi Camponotus e Melophorus).

Africa: Alcune regioni.

Importanza culturale:

In alcune culture indigene, come quelle aborigene australiane, le formiche del miele rappresentano una fonte di cibo tradizionale. Vengono raccolte direttamente dal nido e consumate per il loro sapore dolce.

In sintesi:

Le formiche del miele sono un esempio affascinante di adattamento evolutivo. La loro capacità di immagazzinare il cibo in operaie specializzate permette alla colonia di sopravvivere in ambienti difficili, dove le risorse alimentari sono limitate. Non sono una specie unica, ma un fenomeno che si è evoluto in diverse specie di formiche in diverse parti del mondo.