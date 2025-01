Reinhold Messner, icona dell’alpinismo

Reinhold Messner è una leggenda vivente dell’alpinismo, nato in Alto Adige nel 1944. Da sempre riconosciuto come icona dell’alpinismo, ha ispirato intere generazioni di alpinisti, in Italia e in tutto il mondo.

Fin da bambino, la montagna è stata la sua passione, iniziando a scalare con il padre. La sua carriera è costellata di imprese che hanno rivoluzionato l’alpinismo estremo, spingendo i limiti dell’uomo in alta quota.

Messner è famoso per aver compiuto per primo diverse imprese straordinarie:

Tutti i 14 ottomila senza ossigeno: È stato il primo a scalare tutte le quattordici montagne sopra gli 8.000 metri senza l’ausilio di bombole d’ossigeno, completando l’impresa nel 1986.

Everest senza ossigeno (e in solitaria): Nel 1978, con Peter Habeler, realizzò la prima ascensione dell'Everest senza ossigeno. Nel 1980 compì la prima salita in solitaria, sempre senza ossigeno.

Queste imprese, considerate all’epoca quasi impossibili, lo hanno consacrato come uno dei più grandi alpinisti di tutti i tempi.

Tra le sue ascensioni più significative, oltre all’Everest, ricordiamo il Nanga Parbat (dove perse il fratello Günther nel 1970), il Gasherbrum I (prima ascensione assoluta nel 1975) e il K2.

Oltre all’alpinismo, Messner è uno scrittore prolifico, con all’attivo libri sull’alpinismo, le sue esperienze e la sua filosofia, un esploratore, con l’attraversamento di deserti come il Gobi e il Taklamakan, l’Antartide e la Groenlandia.

Lo stile di Messner è sempre stato caratterizzato da un approccio “puro” all’alpinismo, minimalista e senza ossigeno, alla ricerca di un’esperienza profonda e del superamento dei propri limiti. La sua filosofia si basa sul rispetto per la montagna e sulla sfida personale.

Reinhold Messner è un’icona che ha ridefinito i confini dell’alpinismo, ispirando generazioni di appassionati con le sue imprese straordinarie e la sua visione unica della montagna.