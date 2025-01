Cos’è la shrinkflation: alcuni esempi

Cos’è la shrinkflation? La shrinkflation (termine inglese che deriva dalla fusione di “shrink”, restringere, e “inflation”, inflazione), in italiano tradotta con sgrammatura o riduflazione, è una strategia commerciale che consiste nel ridurre la quantità o la dimensione di un prodotto, mantenendo invariato (o addirittura aumentando) il suo prezzo di vendita. In pratica, il consumatore paga lo stesso importo (o di più) per una quantità inferiore di prodotto.

Come funziona?

Le aziende ricorrono alla shrinkflation per diverse ragioni, spesso legate all’aumento dei costi di produzione (materie prime, energia, trasporti). Invece di aumentare direttamente il prezzo di vendita, che potrebbe scoraggiare i consumatori, preferiscono ridurre la quantità del prodotto, “nascondendo” l’aumento di prezzo effettivo. Questo permette di:

Mantenere la percezione di un prezzo stabile: Il consumatore vede lo stesso prezzo sullo scaffale e potrebbe non notare immediatamente la riduzione della quantità.

Aumentare i margini di profitto: Riducendo la quantità di prodotto venduto allo stesso prezzo, l'azienda aumenta il suo guadagno per unità venduta.

Evitare reazioni negative immediate: Un aumento di prezzo dichiarato potrebbe generare proteste e perdita di clienti, mentre la shrinkflation è spesso percepita con meno immediatezza.

La shrinkflation può colpire diverse categorie di prodotti, soprattutto alimentari e di largo consumo. Ecco alcuni esempi comuni:

Confezioni di biscotti o snack: Il numero di biscotti nel pacchetto diminuisce, oppure la dimensione dei singoli biscotti si riduce.

Barrette di cioccolato: La lunghezza o il peso della barretta diminuiscono.

Confezioni di patatine: Il peso del sacchetto si riduce.

Rotoli di carta igienica o asciugamani di carta: Il numero di strappi per rotolo diminuisce.

Detersivi e prodotti per la pulizia: La quantità di prodotto nel flacone si riduce.

Vasetti di yogurt o conserve: Il peso netto del prodotto diminuisce.

Formato delle pizze surgelate: Il diametro della pizza si riduce.

Il diametro della pizza si riduce.

Non sempre è facile accorgersi di cos’è la shrinkflation, ma ci sono alcuni accorgimenti che possono aiutare: Controllare il peso o la quantità netta sulla confezione: Confrontare le confezioni di prodotti simili per verificare se ci sono state riduzioni di peso o quantità. Leggere attentamente le etichette: Prestare attenzione alle informazioni nutrizionali e alla lista degli ingredienti, che potrebbero indicare cambiamenti nella composizione del prodotto. Confrontare i prezzi al chilo o al litro: questo permette di confrontare il prezzo effettivo del prodotto, indipendentemente dalla dimensione della confezione. Capire Cos’è la shrinkflation aiuta il consumatore a districarsi nella giungla dei prodotti.

Cos’è la shrinkflation e conseguenze per il consumatore:

La shrinkflation, di fatto, rappresenta un aumento di prezzo per il consumatore, che paga di più per una quantità inferiore di prodotto. Questo può avere un impatto significativo sul budget familiare, soprattutto in periodi di inflazione elevata.

La shrinkflation è una pratica commerciale diffusa che i consumatori devono conoscere per fare acquisti consapevoli e proteggere il proprio potere d’acquisto. Prestando attenzione alle etichette e confrontando i prezzi al chilo o al litro, è possibile individuare le riduzioni di quantità e fare scelte d’acquisto più informate.