Innovazione e networking: accedi ai fondi EIT Water e partecipa alla diciottesima edizione di Accadueo

Lo European Institute of Innovation and Technology (EIT) ha lanciato la call 2025, in scadenza il 17 giugno 2025, per la creazione di una nuova Knowledge and Innovation Community (KIC) dedicata ai settori idrico, marino e marittimo. Il bando punta a creare un ecosistema integrato capace di affrontare tre sfide globali fondamentali:

Gestione della scarsità idrica: prevenzione di siccità e inondazioni.Economia blu sostenibile: promozione di modelli circolari e innovativi.Protezione degli ecosistemi acquatici: salvaguardia della biodiversità marina e delle acque dolci. La call è aperta a consorzi composti da almeno tre organizzazioni indipendenti provenienti da tre diversi Stati membri dell’UE. Ogni consorzio dovrà includere almeno un’istituzione accademica, un’organizzazione di ricerca e un’azienda privata. Il bando prevede finanziamenti iniziali fino a 5 milioni di euro per l’avvio del nuovo KIC, con ulteriori 20-35 milioni di euro previsti annualmente per il primo Business Plan.



­CONSULTA IL BANDO COMPLETO­



Esponi ad Accadueo 2025 e massimizza le tue opportunità di businessDal 7 al 9 ottobre 2025, Accadueo torna a BolognaFiere per la sua diciottesima edizione, confermandosi l’evento di riferimento per il settore idrico. Con l’offerta Early Bird di Accadueo, disponibile fino al 31 marzo 2025, avrai anche la possibilità di:

Risparmiare sui costi di partecipazione con tariffe agevolate.Garantire una posizione strategica all’interno degli spazi espositivi.Massimizzare il ritorno dell’investimento, grazie a un pubblico altamente qualificato e interessato alle soluzioni più innovative del settore.­