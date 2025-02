Nasce il Napoli Film and Audiovisual Festival (NA.F.A.FE’) un nuovo punto di riferimento per cortometraggi e documentari brevi a Napoli. Dal 31 gennaio si aprono le iscrizioni per partecipare.

Dal 10 al 13 marzo 2025 a Napoli si realizzerà la prima edizione del Napoli Film and Audiovisual Festival (NA.F.A.FE’), presso il Cinema America Hall (via T. Angelini, Vomero). Dal 31 gennaio è possibile iscrivere le opere al concorso indetto per i cortometraggi.L’evento, promosso e finanziato dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto Cohousing Cinema Napoli, è organizzato da Camella Srls.

Con il NA.F.A.FE’ Napoli conferma il suo ruolo di crocevia culturale e artistico, offrendo un palcoscenico privilegiato per le produzioni cinematografiche e dei nuovi talenti.NA.F.A.FE’ nasce per offrire una piattaforma di visibilità alle produzioni cinematografiche locali e internazionali, con un focus sui cortometraggi e documentari brevi. Al centro del festival c’è il legame con Napoli, che emergerà nelle opere selezionate attraverso le ambientazioni, le tematiche o la partecipazione di talenti partenopei valorizzando le produzioni “dal basso”. Il festival gode della partnership con la Run Film e si fregia della Direzione artistica di Raffaele Riccio, già Direttore operativo del Napoli Teatro festival dal 2011 al 2016, dedicatosi poi a progetti internazionali sotto la guida di Franco Dragone (Cirque du soleil), prosegue tutt’oggi le sue attività all’estero.L’elemento distintivo del festival sarà il coinvolgimento delle scuole: gli studenti non solo assisteranno alle proiezioni, ma valuteranno anche i film in concorso e assegneranno premi speciali. L’obiettivo è avvicinare i giovani al cinema, stimolando alla riflessione sulle tematiche sociali affrontate nei corti e mettere in luce storie legate a inclusione, politiche urbane ed emarginazione, ponendo l’accento su contesti sociali e dinamiche cittadine.

“Grazie al primo bando pubblico per il cinema e per l’audiovisivo del Comune di Napoli, prosegue con NA.F.A.FE’ l’impegno dell’Amministrazione nel valorizzare il comparto locale e nel contribuire allo sviluppo culturale e professionale delle nuove generazioni. Diffondere la cultura cinematografica tra i più giovani rappresenta uno strumento di crescita per la comunità del futuro che intendiamo realizzare. Si parte dal mondo della scuola, luogo primario di costruzione e di divulgazione della conoscenza, per coltivare prospettive e opportunità”, dichiara Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli.

“In linea con gli obiettivi del progetto Cohousing Cinema Napoli, il programma di NA.F.A.FE’ – aggiunge Ferdinando Tozzi, delegato del Sindaco per l’industria musicale e l’audiovisivo – mira a promuovere la creatività e l’espressione artistica degli studenti e prevede occasioni di formazione e masterclass, in un’ottica di crescita e di sviluppo continuo del tessuto culturale della città. È importante instillare nelle nuove generazioni la consapevolezza che il mondo del cinema, e più in generale della cultura, costituisce una vera opportunità professionale e uno strumento concreto di messa in atto dei propri talenti”.

Il programma prevede tre giorni di proiezioni dei cortometraggi in concorso, seguiti da lectio magistralis tenute da registi, addetti ai lavori e attori che parteciperanno al programma che verrà svelato nelle prossime settimane, offrendo al pubblico un’occasione unica per esplorare il dietro le quinte del cinema.Dal 31 gennaio 2025, fino a mezzanotte del 20 febbraio, è possibile partecipare alla “call per i cortometraggi e documentari brevi”, attraverso il link https://filmfreeway.com/NAFAFE2025

Giovani registi e case di produzione potranno iscrivere le loro opere, gratuitamente, al concorso, purché in linea con i temi del festival. Oltre ai premi assegnati da una giuria tecnica di esperti, che verrà annunciata nelle prossime settimane, il pubblico di giovani spettatori decreterà il Miglior Corto.Il festival si concluderà con una proiezione speciale fuori concorso, alla presenza di ospiti d’eccezione legati a Napoli e al mondo del cinema.

“Napoli rappresenta un laboratorio unico per i giovani, dove tradizione e innovazione si incontrano in un territorio ricco di stimoli artistici e culturali – dichiara il direttore artistico Raffaele Riccio. Con il progetto NA.F.A.FE’. attraverso i Corti selezionati esploriamo tematiche profonde e attuali, trasformandole in un processo creativo ed educativo. È un omaggio alla capacità di questa città di generare bellezza e raccontare storie universali attraverso il talento delle nuove generazioni.”