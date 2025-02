LA “CIAMBELLA” CHE STA CAMBIANDO IL MONDO

L’ECONOMIA DELLA CIAMBELLA DI KATE RAWORTH: LA TEORIA ECONOMICA CHE UNISCE SOSTENIBILITÀ E GIUSTIZIA SOCIALE

Dal 7 febbraio 2025 arriva in libreria la nuova edizione del best seller internazionale dell’economista Kate Raworth. Riferimento per un’economia sostenibile e rigenerativa, edito in Italia da Edizioni Ambiente

Milano, 7 febbraio 2025 – Mai sentito parlare dell’economia della ciambella? Una teoria economica che, in pochi anni, ha cambiato il modo di pensare lo sviluppo sostenibile, unendo benessere sociale e rispetto dei limiti ecologici del pianeta. Ideata dall’economista britannica Kate Raworth, la “Doughnut Economics” disegna un modello in cui l’umanità può prosperare senza oltrepassare i confini ambientali della Terra. Ma di cosa si tratta esattamente, e perché è diventata una guida per il cambiamento a livello globale?

Pubblicato per la prima volta nel 2017, L’economia della ciambella. Sette mosse per pensare come un economista del XXI secolo di Kate Raworth è diventato, in meno di un decennio, un testo imprescindibile per chiunque si occupi di sostenibilità, economia circolare e rigenerativa. Il libro, che ha ispirato amministrazioni locali, dirigenti aziendali, accademici e attivisti in tutto il mondo, torna in libreria con una nuova edizione aggiornata dal 7 febbraio, nella collana Connessioni di Edizioni Ambiente.

Più di un semplice libro, L’economia della ciambella ha avuto il potere di attivare un cambiamento concreto. I principi illustrati da Raworth hanno influenzato decisioni politiche, strategie aziendali e progetti urbani, arrivando persino a essere discussi nell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Oggi il modello della “ciambella” – uno spazio sicuro e giusto per l’umanità, racchiuso tra i limiti sociali e ambientali – rappresenta una nuova bussola per affrontare le sfide globali del XXI secolo.

Con un linguaggio accessibile e diretto, Raworth demolisce i miti dell’economia tradizionale, ancora legata a paradigmi ottocenteschi, e propone sette passaggi chiave per ripensare la nostra visione di crescita, redistribuzione e rigenerazione. Non si tratta solo di ridurre i danni ambientali, ma di creare un sistema economico capace di rigenerare risorse naturali e garantire dignità e benessere per tutti.

Un best seller e long seller internazionale

In questa nuova edizione, arricchita dalla nota introduttiva dell’autrice, Kate Raworth racconta come il suo libro sia stato tradotto in azioni concrete: dai “quartieri a ciambella” progettati in Europa e oltre, alle politiche rigenerative adottate da città come Amsterdam, fino alla creazione del Doughnut Economics Action Lab (Deal), che connette innovatori di tutto il mondo.

L’economia della ciambella è più di un manuale: è un invito urgente a immaginare e costruire un futuro in cui l’economia sia uno strumento al servizio delle persone e del pianeta.

L’autrice

Kate Raworth è un’economista, docente senior presso l’Environmental Change Institute dell’Università di Oxford, Professor of Practice all’Università di Scienze Applicate di Amsterdam e membro del Club di Roma.

Ha scritto per testate prestigiose come The Guardian, Financial Times, Wall Street Journal e New Statesman, e i suoi articoli scientifici sono stati pubblicati su riviste di rilievo tra cui Nature Climate Change, Sustainability, Gender and Development e il Journal of Ethics and International Affairs. Dopo aver collaborato con lo United Nations Development Programme, ha lavorato per dieci anni come ricercatrice senior presso Oxfam.

“L’economia della ciambella. Sette mosse per pensare come un economista del XXI secolo” di Kate Raworth è disponibile in libreria e sul sito di Edizioni Ambiente a questo link: www.edizioniambiente.it/catalogo/l-economia-della-ciambella-connessioni