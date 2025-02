Residenze eroiche – Festival all’insù

La Comunità Montana di Valle Camonica invita i giovani (italiani e di qualsiasi altra nazionalità)apartecipare alle Residenze Eroiche. Un’iniziativa internazionale che rientra nella cornice del Festival all’insù, evento dedicato all’architettura e al design di montagna che si terrà in Valle Camonica (Brescia) dal 4 al 12 aprile 2025.

Si tratta della possibilità, offerta a 10 studenti neolaureatiunder 30 di partecipare al Festival risiedendo senza spese,dal 31 marzo al 15 aprile, presso gli spazi della Casa Canonica di Vione per realizzare attività di ricerca, documentazione e comunicazione sui temi di architettura, design e montagna.Un’occasione da cui partire per costruire una rete di giovani per l’architettura e la montagna del futuro.

Aipartecipanti verranno assicurati l’alloggio e il rimborso delle spese del vitto, per un’intensa esperienza sul campo a contatto con le sfide e i valori della montagna, accompagnati dai tutor e dagli organizzatori del Festival.

L’avviso per partecipare è disponibile sul sito www.festival-allinsu.it

Per presentare domanda: inviare CV, lettera di motivazione e possibilmente portfolio a[email protected] entro mezzogiorno di lunedì 24 febbraio 2025. Gli esiti verranno comunicati su www.festival-allinsu.it.Tutti i dettagli sono esplicitati nel bando in allegato.

Il progetto “Festival all’insù” è promosso dalla Comunità Montana di Valle Camonica insieme a vari partner del territorio ed è sostenuto da Festival Architettura – Edizione 3, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.