DAL 7 AL 9 OTTOBRE TORNA A BOLOGNA LA 18a EDIZIONE DI “ACCADUEO”: LA FIERA INTERNAZIONALE DELL’ACQUA

La manifestazione di BolognaFiere metterà in mostra le migliori innovazioni per la gestione delle risorse idriche tra Intelligenza artificiale e resilienza climatica

Accadueo, la fiera di riferimento per il settore idrico organizzata da BFWE BolognaFiere Water&Energy, torna a Bologna per la 18ª edizione dal 7 al 9 ottobre 2025.

L’edizione 2025 di Accadueo, che ha già consolidato la copertura di oltre il 50% degli spazi espositivi disponibili, punta a superare i risultati del 2023 quando, sotto le Due Torri, Accadueo aveva ospitato oltre 400 aziende con più di 8.000 visitatori specializzati.

La fiera offrirà momenti di approfondimento con convegni e workshop che vedranno la partecipazione di esperti nazionali e internazionali, oltre a spazi espositivi dedicati alle soluzioni più innovative per affrontare le sfide legate alla sostenibilità del ciclo idrico. Inoltre, saranno affrontate tematiche legate alla transizione digitale, alle normative europee e ai finanziamenti disponibili per il settore.

Dopo il felice debutto alla Fiera del Levante nel 2024, l’obiettivo è consolidare l’alternanza tra le due sedi di Bologna e Bari dove il capoluogo emiliano rappresenta il punto di incontro internazionale per aziende, istituzioni e operatori del mercato, mentre Bari, con la sua posizione strategica nel sud Italia, continua a essere il ponte naturale per le collaborazioni con i paesi che si affacciano sul mediterraneo.

Per Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere “Il settore idrico rappresenta una delle grandi sfide del nostro tempo e BolognaFiere, con Accadueo, vuole essere al fianco dell’industria, delle istituzioni e dei professionisti del comparto per contribuire allo sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili. L’alternanza tra Bologna e Bari è un valore aggiunto che ci permette di rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze di una community in continua evoluzione, offrendo alle imprese una piattaforma specializzata internazionale e creando nuove opportunità di business e confronto”.

“Accadueo 2025 – ha dichiarato Paolo Angelini, Amministratore Delegato di BolognaFiere Water&Energy – sarà un’opportunità unica per affrontare le sfide cruciali legate alla gestione delle risorse idriche. Tratteremo temi fondamentali come le tecnologie per il trattamento delle acque e delle acque reflue, la gestione intelligente dell’acqua attraverso digitalizzazione e AI e le strategie di resilienza climatica. Inoltre, ci concentreremo su innovazioni per la desalinizzazione e il riutilizzo dell’acqua, la sostenibilità nei processi industriali e municipali e le riforme politiche necessarie per garantire un futuro sostenibile. La nostra ambizione è promuovere il dialogo tra tecnologia, istituzioni e operatori per costruire soluzioni concrete e lungimiranti”.

“L’edizione barese di Accadueo – ha aggiunto Angelini – è stata fondamentale per esplorare nuove opportunità nel Centro Sud e nel Bacino del Mediterraneo. Quello di Bologna sarà un evento sempre più inclusivo e internazionale dove il settore idrico potrà crescere, dialogare, creare opportunità di business e lavorare insieme alla creazione di un concreto percorso di innovazione e sostenibilità per il futuro”

BFWE è una joint venture fondata nel 2021 da BolognaFiere e Mirumir con lo scopo di sviluppare un progetto imprenditoriale che contribuisca alla conoscenza e alla condivisione delle tematiche connesse al valore economico e sociale dell’acqua e delle relative nuove applicazioni tecnologiche (https://www.bfwe.it). BFWE gestisce Accadueo, manifestazione che da oltre 30 anni è il riferimento del settore idrico a livello nazionale e internazionale (https://www.accadueo.com). Negli anni pari si svolge a Bari, negli anni dispari a Bologna.