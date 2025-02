Giuseppe Scicchitano presenta il suo libro “O’ sapore d’o mare”

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO ORE 18.00

Napoli, 21 febbraio 2025 – In ‘O sapore d’ò mare, Giuseppe Scicchitano racconta la sua storia e le sue ricette in un libro per Cairo Editore. Ristoratore di terza generazione con un milione di follower: nei suoi piatti la tradizione della cucina napoletana incontra sapori e accostamenti innovativi.

Napoletano, figlio d’arte «Nei miei piatti c’è sempre la tradizione, ci sono gli odori e i sapori della cucina di mare partenopea che rimane la protagonista indiscussa, la stessa con cui sono cresciuto. Tutto ha avuto inizio da qui.» Ad affermarlo è Giuseppe Scicchitano, oggi alla guida di Scicchitano, ristorante che incanta i sensi e i palati nel cuore di Napoli, che in queste pagine ci racconta la sua storia di successo.

Il libro di Giuseppe Scicchitano, O’ sapore d’o mare (Cairo editore) sarà presentato martedì 25 febbraio, alle ore 18.00 presso Feltrinelli piazza Dei Martiri a Napoli, alla presenza e con l’intervento del giornalista Gabriele Parpiglia, l’ingresso è libero.

Giuseppe Scicchitano, ha saputo prendere in mano la professione tramandata dalla sua famiglia – mamma Assunta, ovvero ‘A figlia d’’o Marenaro, papà Nunzio e, prima ancora, nonno Raffaele – con grande impegno, inventiva ed esuberanza, realizzando ricette fuori dagli schemi, che sono vere e proprio opere d’arte. Dopo essersi fatto le ossa nello storico ristorante dei genitori, ha affinato il suo gusto e appreso tutti i segreti per cucinare il pesce (ma anche a pulire cozze e calamari, aprire le ostriche…), ha deciso di inaugurare un locale tutto suo, dove esprimere la sua idea di cucina che affonda le radici nella tradizione, ma con un tocco innovativo e del tutto personale. Dallo spaghetto con cioccolato, gamberi e foglie d’oro al risotto ai crudi, passando per la cheesecake Maria e i gamberi alla chitarra: i piatti di Scicchitano sono una vera magia che raccontano una storia di amore per la propria terra, il mare e il buon cibo.