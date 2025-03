JustonEarth e “One Mission, One Planet”: quando la tecnologia incontra lasostenibilità ambientale

La startup italiana, in collaborazione con Marevivo, BAT Italia e Udinese Calcio, utilizza l’Intelligenza Artificiale per monitorare e ridurre l’impatto ambientale negli stadi, offrendo un modello concreto per la gestione sostenibile degli eventi sportivi.

JustonEarth, startup innovativa specializzata nel monitoraggio ambientale tramite Intelligenza Artificiale, annuncia la sua partecipazione come partner tecnico al progetto “One Mission, One Planet“, promossa da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e Udinese Calcio.

L’obiettivo è affrontare le sfide ambientali all’interno del Bluenergy Stadium di Udine, trasformandolo in un esempio virtuoso di sostenibilità nel settore sportivo.

“One Mission, One Planet” rappresenta un’applicazione concreta di come la tecnologia possa essere impiegata per affrontare problemi ambientali specifici.

JustonEarth ha sviluppato un sistema avanzato di monitoraggio che raccoglie ed elabora dati in tempo reale grazie all’Intelligenza Artificiale.

Questo sistema crea un “gemello digitale” dello stadio, un modello interattivo e dinamico che non solo descrive la realtà, ma la interpreta e la simula, permettendo di prevedere comportamenti futuri legati alla produzione di rifiuti e all’emissione di CO2.

“Abbiamo digitalizzato il comportamento dei tifosi, simulando con un’accuratezza del 98,3% i punti critici per l’abbandono dei rifiuti“, spiega Massimiliano Agata, CTO di JustonEarth. “Questo è possibile grazie a un’integrazione di tecnologie avanzate, tra cui Machine Learning, Deep Learning, Computer Vision e GIS (Geographic Information System)”.

L’iniziativa “One Mission, One Planet” si focalizza sul monitoraggio della Co2 e del littering ( rifiuti ) all’interno dello stadio, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dei tifosi e promuovere comportamenti più responsabili.

Grazie a questo sistema è possibile prevedere in quali aree dello stadio si concentrerà la maggiore produzione di rifiuti e suggerire strategie mirate, come il posizionamento strategico dei contenitori e la pianificazione degli interventi di pulizia.

“Il vantaggio principale del nostro approccio è che non si limita a correggere il problema dopo che si è verificato, ma lo anticipa“, sottolinea Agata. “Più che un semplice strumento tecnologico, è una strategia di innovazione sostenibile che può avere un impatto concreto su un settore che ha un’enorme visibilità e una grande responsabilità ambientale.”

JustonEarth, grazie a questa iniziativa, rafforza la propria filosofia: “misurare significa comprendere, comprendere significa evolvere“, consolidando la visione che la transizione ecologica non è solo una sfida politica ed economica, ma una vera e propria rivoluzione tecnologica.

La startup si impegna a mettere a disposizione tecnologie avanzate per la sostenibilità, contribuendo alla transizione verso un modello più responsabile di gestione ambientale e allo sviluppo di “smart cities”.

JustonEarth: startup innovativa che utilizza intelligenza artificiale, GIS e dati satellitari per il monitoraggio ambientale, aiutando aziende e istituzioni a prendere decisioni più consapevoli per la sostenibilità del pianeta.

Marevivo: è un’organizzazione italiana che si occupa di tutela e conservazione dell’ambiente marino, promuovendo campagne di sensibilizzazione, educazione e azioni concrete per la salvaguardia degli oceani e della biodiversità.

British American Tobacco (BAT): una delle più grandi multinazionali del tabacco al mondo, fondata nel 1902. Negli ultimi anni, BAT ha investito nella transizione verso prodotti a rischio ridotto, puntando su innovazione e sostenibilità per adattarsi ai cambiamenti normativi e di consumo nel settore.

Udinese Calcio: società calcistica italiana, con sede a Udine, fondata nel 1896 come sezione calcistica dell’allora Società Udinese di Ginnastica e Scherma. Rifondata più volte nel corso della sua storia, ha mantenuto continuità a partire dal 1911.