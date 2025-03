“Il viaggio di Colibrì”: l’importanza di crescere ed esplorare sin da piccoli

testo e illustrazioni di Pamela Comi



Dal 18 Marzo è disponibile in libreria e in tutti gli store digitali il nuovissimo libro illustrato della collana di narrativa kids “Il viaggio di Colibrì”.

Il libro, scritto e illustrato da Pamela Comi, è disponibile online anche sul sito della casa editrice https://www.agpensierocreativo.it/product-detail/productidn/2977599/il-viaggio-di-colibr

Il volume interamente illustrato a colori esplora il tema del distacco dal genitore, l’apertura al mondo esterno e il viaggio verso nuove scoperte ed esperienze.

Il piccolo Colibrì lascia il nido, vola verso nuove esperienze e scopre che ci sono tante realtà che lo circondano.

Dopo aver visto il mondo fuori dal nido, Colibrì ritorna a casa con nuovi occhi e la consapevolezza che la sua curiosità lo renderà forte e indipendente!

Dopo un salto nel vuoto e un tentativo istintivo di spiccare il volo, Colibrì diventa autonomo e si lancia in avventure. Incontra nuovi amici animali, fa esperienza dei cambiamenti del giorno e del passaggio dal giorno alla notte, dei fiori e dei loro colori e profumi.

Quando finalmente ritrova la via di casa e trova la mamma è un uccellino diverso, maturo e autonomo.

“Tu sei cambiato piccolo mio,

è cambiato il tuo modo

di vedere le cose.”

In appendice al libro ci sono tantissime pagine con informazioni scientifiche declinate per un pubblico di piccoli lettori per imparare a scoprire il mondo degli animali.

I bambini scopriranno i regni animali, la suddivisione tra esseri invertebrati e vertebrati e in questo gruppi le nozioni più interessanti sui mammiferi, gli uccelli, i pesci, i rettili e gli anfibi.

Per concludere, le ultimissime pagine sono dedicate a giochi tematici e didattici.

Il testo è liberamente ispirato alla canzone “Colibrì” di Cesare Cremonini.

Parte del ricavato dell’autrice sarà devoluto al WWF

Biografia:

Pamela Comi è una grafica che per diversi anni ha lavorato in tipografie e litografie dell’hinterland milanese, quando ancora si usavano le lastre, la fotocomposizione, il cutter & co.

Continua a lavorare come factotum in agenzie di pubblicità milanesi, occupandosi di comunicazione a 360 gradi.

Diventa mamma e si appassiona all’editoria per l’infanzia creando storie che cercano di riscoprire i valori di una volta e insegnare la magia dell’immaginazione!