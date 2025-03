Come preparare ricette semplici e veloci, con tutti i sapori dell’inverno

I piatti invernali si rivelano dei veri e propri comfort food, ricchi di calore e capaci di riscaldare non solo il corpo ma anche lo spirito. Per realizzarli non è necessario trasformarsi in uno chef a tempo pieno: è infatti possibile predisporre delle preparazioni semplici, veloci e bilanciate.

In questo articolo ti proponiamo 5 consigli per portare in tavola tutta la bontà di ricette invernali che vedono al centro l’utilizzo degli ingredienti tipici della stagione. Scopriamo insieme qualcosa di più.

Riscopri le cotture lente

Il tempo, quando fuori fa freddo e viene naturale stare all’interno delle mura della propria casa, scorre con minore frenesia. Ecco allora che viene voglia di sperimentare preparazioni che cuociono con più lentezza e persino dolcezza, come brasati, stufati e ragù.

Queste pietanze richiedono poche attenzioni e permettono di stendersi sul divano avvolti nella propria coperta preferita, mentre fa capolino un odore che solletica il palato e gli altri sensi.

Arricchisci i piatti con radici e tuberi di stagione

Tuberi e radici sono tra gli ingredienti che contraddistinguono la stagione invernale, diventando protagonisti di diverse preparazioni. Si tratta di piccoli e preziosi tesori che sono attualmente oggetto di una riscoperta il cui utilizzo si riallaccia alla tradizione contadina, nostrale e non solo.

Dalla pastinaca alle rape passando per il topinambur e il daikon, solo per citarne alcuni, questi ortaggi danno modo di creare mix intriganti perché non appesantiscono, coniugando leggerezza, gusto e versatilità.

Sfrutta al massimo il forno per cotture che sprigionano profumi avvolgenti

Accendere il forno non è il massimo durante l’estate, proprio per via del calore che produce questo elettrodomestico che si rivela, al contrario, perfetto per la stagione invernale, quando dà modo di riscaldare persino tutta la casa.

Utilizzare il forno permette inoltre di semplificare non poco le varie procedure culinarie: una volta porzionati, non resta che mettere gli ingredienti all’interno e il gioco è fatto. Infine, denota una cottura leggera e molto gustosa, e in quanto tale salubre e prelibata.

Gioca con gli agrumi invernali come arance e mandarini

La frutta di stagione per eccellenza nel periodo invernale? Sussistono pochi dubbi a proposito: si tratta infatti degli agrumi come arance, mandarini, cedri, limoni e via dicendo.

Oltre a essere un concentrato di vitamina C, riescono ad aggiungere una nota fresca e sorprendente sui piatti dolci e persino su quelli salati, allietando piacevolmente la consumazione dei pasti,

Abbonati a un servizio di box di ricette con ingredienti stagionali

Per ottimizzare tutte le peculiarità distintive delle ricette invernali, senza sacrificare il proprio tempo libero – che è sempre molto prezioso – una soluzione che puoi considerare è quella di abbonarti a un servizio di box di ricette come quello di HelloFresh.

In questo modo potrai ricevere direttamente a casa dei kit con ingredienti stagionali già dosati, pronti per preparare i tuoi comfort food invernali preferiti in un lampo, godendoti il calore della tua casa mentre fuori piove, nevica o il cielo è grigio.

Questa soluzione consente inoltre di accedere a tante ricette creative e che con zero sprechi, che renderanno più liete e piacevoli le giornate.