I semi delle mele sono velenosi?

I semi delle mele contengono una sostanza chiamata amigdalina, un glicoside cianogenico che, se ingerito e metabolizzato dall’organismo, può rilasciare cianuro di idrogeno (acido cianidrico), una sostanza altamente tossica.

Tuttavia, è fondamentale sottolineare che la quantità di cianuro presente nei semi di mela è molto bassa e difficilmente rappresenta un pericolo per la salute in condizioni normali di consumo.

Ecco alcuni punti chiave da considerare:

Quantità di amigdalina: La quantità di amigdalina in un singolo seme di mela è molto piccola e variabile, stimata tra pochi microgrammi e qualche decina di microgrammi.

Rilascio di cianuro: L’amigdalina rilascia cianuro solo se i semi vengono masticati, frantumati o altrimenti danneggiati. Se ingeriti interi, passano attraverso il sistema digerente senza rilasciare quantità significative di cianuro.

Dose letale: La dose letale di cianuro per l’uomo è di circa 0,5-3,5 milligrammi per chilogrammo di peso corporeo. Considerando la bassa quantità di amigdalina nei semi di mela, sarebbe necessario ingerire una quantità enorme di semi (centinaia o addirittura migliaia) per raggiungere una dose tossica. Alcune stime parlano di circa 6000 semi di mela, ovvero circa 400 grammi tutti insieme, per causare la morte di una persona per avvelenamento da cianuro.

Intossicazione rara: Casi di intossicazione da cianuro dovuti al consumo di semi di mela sono estremamente rari.

Rischi e precauzioni:

Masticazione di molti semi: Il rischio maggiore si potrebbe verificare in caso di consumo abituale di grandi quantità di semi masticati o frantumati, ad esempio attraverso l’estrazione di succo di mela con semi o il consumo di prodotti alimentari che li contengono in elevate concentrazioni.

Bambini: I bambini, a causa del loro peso corporeo inferiore, potrebbero essere più vulnerabili agli effetti del cianuro. Pertanto, è consigliabile evitare che mastichino o ingeriscano grandi quantità di semi di mela.



Ingerire accidentalmente qualche seme di mela non rappresenta un pericolo per la salute. La quantità di cianuro presente è troppo bassa per causare intossicazione. Tuttavia, è consigliabile evitare di masticare o consumare intenzionalmente grandi quantità di semi, soprattutto per i bambini.

Se si ha qualche dubbio o preoccupazione, è sempre meglio consultare un medico o un nutrizionista.