Italian Geothermal Forum, l’evento sold out disponibile anche in streaming

Per permettere a tutti di partecipare, le sessioni plenarie in programma l’11 e 12 marzo mattina saranno trasmesse online in diretta sull’homepage del sito.

La manifestazione promuove il confronto fra istituzioni, ricerca, industria, professionisti e territori sullo stato e sulle prospettive dell’energia geotermica. Al centro del dibattito, che vedrà anche la partecipazione di rappresentanti delle Istituzioni nazionali e regionali, ci saranno gli scenari di politica energetica e di mercato presenti e futuri, a scala nazionale ed europea.