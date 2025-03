Conferenza Stampa –Festival Castello di Carta, venerdì 14 marzo ore 18 Hotel Paradiso Napoli

Si terrà venerdì 14 marzo alle ore 18:00 nella sala meeting del BW Signature Collection Hotel Paradiso (via Catullo, n 11 – Napoli), la conferenza stampa di presentazione della Fiera del Libro e dell’Editoria “Castello di Carta”, kermesse letteraria che si svolge sotto gli auspici del Centro per il Libro e la Lettura e si inserisce nell’ambito della rassegna “Una Somma di Libri” e che gode del patrocinio della Regione Campania, del Comune di Somma Vesuviana e dell’Associazione Campana Editori, nonché del patrocinio di Rai Campania e dell’autorizzazione delle media partnership di Rai Radio Live Napoli e Rai Radio Kids. La manifestazione, che si propone come un punto di riferimento per gli appassionati di libri e cultura, creando un’occasione di incontro e confronto tra autori, editori e lettori di tutte le età, è organizzata da CartolibroMania Malva, La Scala dei Sogni, Cultura a Colori e si avvale del supporto della giornalista Federica Flocco e del sostegno dell’Arci di Somma Vesuviana e si terrà sabato 22 e domenica 23 marzo presso il suggestivo Castello di Lucrezia D’Alagno, noto anche come l’ex Castello di Totò, a Somma Vesuviana. Durante la conferenza stampa, verranno presentate le numerose case editrici, librerie e organizzazioni del territorio che prenderanno parte alla manifestazione. Sarà inoltre illustrato il ricco programma che animerà le due giornate della fiera, tra presentazioni di libri, firma copie ed eventi pensati per valorizzare il mondo dell’editoria. Grande attenzione sarà riservata anche ai più piccoli con l’“Area Kids”, messo a disposizione da Cartolibromania e La Scala dei sogni, uno spazio interamente dedicato ai bambini, attrezzato per accoglierli in un ambiente stimolante e sicuro. All’interno di questa area si svolgeranno letture ad alta voce, laboratori di scrittura e presentazioni di libri pensati appositamente per loro.

Per ulteriori informazioni, sarà possibile rivolgersi agli organizzatori durante la conferenza stampa.