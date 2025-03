Oggi inizia l’Italian Geothermal Forum, disponibile in streaming!

Oggi inizia il 1° Italian Geothermal Forum, evento di In Fieri e organizzato da Mirumir in programma anche mercoledì 12 marzo 2025. L’evento è sold out! Per permettere a tutti di partecipare, è stata prevista l’attivazione dello streaming per la trasmissione in diretta delle sessioni plenarie della mattina. Sarà dunque possibile seguire i lavori in diretta accedendo alla Homepage del sito https://italiangeothermal.com senza alcun obbligo di registrazione.



Il Forum offrirà un’occasione unica per esplorare le ultime tecnologie e tendenze emergenti nel settore nonché per un confronto con le istituzioni nazionali ed europee. Il programma include sessioni plenarie con dibattiti sugli scenari di mercato attuali e futuri, che vedranno anche la partecipazione di rappresentanti delle Istituzioni nazionali e regionali.



Apertura dei lavori 11 marzo: Gilberto Pichetto Fratin, Ministro Ambiente e Sicurezza Energetica. Apertura dei lavori 12 marzo: Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy. Per il programma dettagliato: https://italiangeothermal.com/#il-programma