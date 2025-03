Campi Flegrei, nuove scosse. Cosa c’è da temere

Le recenti scosse di terremoto ai Campi Flegrei, in particolare quella di magnitudo 4.4 del 13 marzo 2025, la più forte degli ultimi 40 anni, hanno generato preoccupazione nella popolazione locale e non solo. Ecco cosa c’è da sapere:

Cosa sta succedendo:

Sciame sismico: L’area dei Campi Flegrei è soggetta a un intenso sciame sismico, con numerose scosse di diversa intensità. Questo fenomeno è legato al bradisismo, un lento sollevamento del suolo causato dalla pressione dei fluidi magmatici sottostanti.

Aumento dell'attività: Negli ultimi mesi, l'attività sismica e il sollevamento del suolo hanno mostrato un'accelerazione, destando preoccupazione tra gli esperti.

Scossa di magnitudo 4.4: La scossa del 13 marzo 2025 è stata la più forte registrata nell'area flegrea in epoca strumentale, insieme a quella del 20 maggio 2024. Questo evento ha causato paura e danni limitati, ma ha anche evidenziato la potenziale pericolosità della situazione.

Cosa c’è da temere:

Ulteriori scosse: L’attività sismica potrebbe continuare, con la possibilità di ulteriori scosse di intensità simile o superiore.

Danni strutturali: Anche se la scossa del 13 marzo ha causato danni limitati, scosse più forti potrebbero provocare danni significativi a edifici e infrastrutture.

Eruzione vulcanica: Sebbene non vi siano segnali imminenti di un'eruzione vulcanica, l'aumento dell'attività sismica e del bradisismo aumenta il livello di allerta.

Cosa si sta facendo in queste ore? Monitoraggio costante: L’Osservatorio Vesuviano monitora costantemente l’attività sismica e il sollevamento del suolo, fornendo aggiornamenti e informazioni alla popolazione. Le autorità locali e nazionali stanno aggiornando i piani di emergenza per affrontare un’eventuale crisi sismica o vulcanica. Sono in corso campagne di informazione per sensibilizzare la popolazione sui rischi e sulle misure di sicurezza da adottare.

La situazione ai Campi Flegrei è monitorata con attenzione, e sebbene non vi siano segnali di un’imminente eruzione vulcanica, l’attività sismica richiede cautela e preparazione.