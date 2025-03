Flower Burger e Cucina Botanica lanciano il nuovo Planter Burger

Dopo il successo di Botanical Burger, Flower Burger e Cucina Botanica tornano con una nuova creazione e presentano Planter Burger, il panino che celebra gusto e benefici dell’alimentazione vegetale ispirandosi alla filosofia promossa da Planter, l’app che offre un piano alimentare vegetale, bilanciato e personalizzato.

Racchiuso in un vivace bun verde, Planter Burger combina rucola fresca, cavolo rosso marinato, zucchine marinate e mayo ai semi di sesamo. Al centro, un patty di riso, ceci e barbabietola si unisce a un hummus di carote agrumato, per un mix di sapori che esalta la ricchezza di ogni ingrediente.

Oltre a essere un’esperienza di gusto, Planter Burger è pensato per offrire un pasto nutrizionalmente completo, bilanciando quattro gruppi alimentari fondamentali: cereali, legumi, verdure e semi oleosi. Il patty a base di legumi garantisce un apporto proteico ottimale, mentre rucola e sesamo offrono un’importante fonte di calcio. L’assorbimento del ferro contenuto negli ingredienti è favorito dalla presenza di vitamina C e beta carotene dell’hummus di carote e limone, mentre il cavolo viola è ricco di sostanze fitochimiche protettive.

“Planter è nata per accompagnare le persone in un percorso verso un’alimentazione vegetale sana e consapevole, ed è proprio questa filosofia che abbiamo voluto tradurre anche in un panino”, dichiara Carlotta Perego, fondatrice di Cucina Botanica e direttrice creativa di Planter. “Planter Burger è una celebrazione della varietà che il mondo vegetale può offrire, senza compromessi su equilibrio nutrizionale e gusto”.

“Insieme a Cucina Botanica desideriamo rafforzare il messaggio che mangiare vegetale è gustoso, colorato e nutriente”, afferma Matteo Toto, founder di Flower Burger. “Il nuovo panino esprime al meglio la nostra visione: un’esperienza di sapore coinvolgente, sana e 100% plant-based”.