Perché si dice “Di sana pianta”?

L’espressione “di sana pianta” affonda le sue radici nel mondo agricolo, dove una “pianta sana” indicava quella nata direttamente dal seme, senza innesti o talee. Tale pianta era considerata più forte e vigorosa, con radici profonde e crescita naturale. Con il tempo, il significato si è esteso al linguaggio figurato, indicando qualcosa creato o modificato completamente, da zero, senza interventi parziali o aggiunte successive. Si usa quindi per descrivere situazioni in cui si parte da un nuovo inizio, senza basarsi su qualcosa di preesistente, oppure per sottolineare la totalità di una modifica o di un cambiamento.

Utilizzo dell’espressione:

L’espressione “di sana pianta” può essere utilizzata in diversi contesti, ad esempio: