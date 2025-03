Cosa è il Pacific Trash Vortex

Il Pacific Trash Vortex, noto anche come la Grande chiazza di immondizia del Pacifico, è una enorme massa di detriti marini composta principalmente da plastica.

Questa si trova nell’Oceano Pacifico settentrionale, tra la California e le Hawaii. Si stima che abbia una superficie di circa 1,6 milioni di chilometri quadrati, il che la rende più grande della Francia.

La chiazza di immondizia si è formata a causa delle correnti oceaniche, che hanno raccolto i detriti e li hanno concentrati in un’unica area. La plastica è particolarmente problematica perché non si biodegrada, ma si frammenta in pezzi sempre più piccoli, che possono essere ingeriti dagli animali marini.

Il Pacific Trash Vortex è un grave problema ambientale e rappresenta una minaccia per la vita marina e per la salute umana. È importante ridurre l’uso della plastica e smaltire correttamente i rifiuti per contribuire a risolvere questo problema.