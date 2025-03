Decespugliatori: quali vantaggi offrono, dove acquistarli e come sceglierli

Tra i dispositivi che permettono di prendersi cura in modo ottimale di cortili, giardini, aree verdi rientrano i decespugliatori.

Adatto tanto a un uso professionale quanto a uno amatoriale, questo dispositivo permette di tagliare erba alta, piccoli arbusti, cespugli e sterpaglie resistenti. La sua forma allungata e sottile lo rende, oltre che maneggevole, perfetto per raggiungere anche punti difficili come i bordi delle recinzioni, le basi degli alberi o le parti più vicine ai muri delle abitazioni.

In questo articolo andremo a scoprire quali benefici offrono i decespugliatori, dove è possibile acquistarli e come scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze.

Decespugliatori: quali vantaggi offrono

Come anticipato nell’introduzione, i decespugliatori sono strumenti maneggevoli e, a seconda del modello, possono risultare abbastanza leggeri. Queste due caratteristiche li rendono facili da utilizzare anche per chi non ha esperienza e consentono di lavorare senza difficoltà, risparmiando tempo e facendo certo meno fatica di quella che si farebbe ricorrendo ad attrezzi manuali.

La loro particolare forma, caratterizzata da un motorino posto nella parte superiore, un’asta fissa o telescopica e lo strumento di taglio situato nella parte inferiore, li rende ideali, come accennato, a eliminare erbacce e arbusti che crescono in punti difficili da raggiungere con altri dispositivi. La rapidità e la precisione del taglio sono garantite dalla potenza e dall’efficienza del dispositivo scelto, nonché dagli strumenti di taglio – il filo, le lame o i dischi – dei quali sono dotati.

Tra i numerosi vantaggi offerti dai decespugliatori è possibile includere anche la loro estrema versatilità – la quale li rende ideali per eliminare diversi tipi di vegetazione, più o meno resistente a seconda del modello scelto – e i buoni livelli di sicurezza che li caratterizzano, i quali, se abbinati ai giusti DPI, permettono di pulire al meglio giardini e cortili evitando di tagliarsi o ferirsi con arbusti, erbacce resistenti, rovi e via dicendo.

Dove si acquistano i decespugliatori

Chi oggi desidera acquistare uno di questi dispositivi, non è obbligato a mettersi alla ricerca di un negozio fisico. L’acquisto può essere effettuato in tutta comodità e in pochi click senza muoversi dal divano di casa, sfruttando e-commerce specializzati, come quello di Leroy Merlin, i quali offrono un’ampia scelta di decespugliatori elettrici e a scoppio, sia di tipo professionale sia hobbistico.

I cataloghi dei negozi virtuali rendono davvero semplice individuare il modello più adatto alle proprie esigenze. È infatti in genere possibile filtrare i dispositivi in base al tipo di alimentazione, al marchio, al prezzo e persino alla lunghezza di taglio, nonché consultare le dettagliate schede prodotto, ricche di informazioni e corredate di immagini esplicative.

Su questi siti è inoltre possibile trovare tutti gli accessori necessari per utilizzare al meglio il proprio decespugliatore, dai fili di ricambio ai dischi fino alle imbracature, utili per alleggerire il peso dei modelli a scoppio e renderli più pratici e maneggevoli.

Quali modelli esistono

I decespugliatori non sono, naturalmente, tutti uguali. La principale differenza riguarda il tipo di alimentazione, la quale incide fortemente su caratteristiche come il peso, il livello di rumore, le emissioni inquinanti, ma anche la potenza e l’autonomia.

In commercio è possibile trovare modelli elettrici, alimentati tramite cavo elettrico o batteria ricaricabile, e a scoppio. I dispositivi elettrici con filo sono i più leggeri e garantiscono un livello di autonomia pressoché infinito. La presenza del cavo ne limita però l’utilizzo alle sole aree situate in prossimità di prese elettriche. Il livello di rumore emesso è molto basso e non emettono sostanze nocive nell’ambiente.

Leggermente più pesanti dei precedenti, ma altrettanto silenziosi e privi di emissioni nocive, i decespugliatori a batteria possono essere utilizzati ovunque, nei pressi della propria abitazione così come in una zona isolata, ma presentano un’autonomia limitata, legata, com’è facile intuire, alla durata della batteria.

Più potenti e performanti dei precedenti, i modelli a scoppio presentano un elevato livello di autonomia e possono essere utilizzati ovunque; di contro, risultano più pesanti, a causa del carburante inserito nel serbatoio, più rumorosi, richiedono maggiore manutenzione ed emettono sostanze nocive.

Come scegliere il decespugliatore giusto

Per scegliere il decespugliatore giusto è necessario tenere conto:

del proprio livello di esperienza nell’utilizzo e nella manutenzione di dispositivi di questo tipo;

nell’utilizzo e nella manutenzione di dispositivi di questo tipo; del tipo di vegetazione che si deve eliminare;

che si deve eliminare; del luogo in cui si deve operare

in cui si deve operare dell’estensione della superficie da trattare.

Chi ha poca o nessuna esperienza e deve eliminare erba alta o piccoli arbusti può puntare sui modelli elettrici, prediligendo quelli con filo se intende lavorare in prossimità della propria abitazione o su quelli a batteria se l’area da trattare è distante, ma non troppo estesa.

Laddove invece si avesse già un po’ di esperienza o comunque si dovessero tagliare arbusti spessi, cespugli, piccoli rami, o si dovesse trattare un’area molto ampia e non si avesse accesso a prese elettriche, sarebbe preferibile optare per modelli a scoppio.