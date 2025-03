Solanina nelle patate: cosa è, quali effetti ha sull’uomo

La buccia delle patate contiene una sostanza chiamata solanina, un glicoalcaloide tossico che la pianta produce come meccanismo di difesa contro parassiti, insetti e funghi. Questa sostanza, se ingerita in quantità elevate, può causare disturbi gastrointestinali e, in rari casi, intossicazioni più serie.

Dove si concentra la solanina?

La concentrazione di solanina è maggiore:

Nella buccia: Per questo motivo, la buccia delle patate contiene una quantità maggiore di solanina rispetto alla polpa.

Nei germogli: Le parti verdi che spuntano dalle patate germogliate sono particolarmente ricche di solanina e non dovrebbero essere consumate.

Nelle patate verdi: Le patate che presentano colorazione verde, soprattutto sotto la buccia, contengono una maggiore quantità di solanina e andrebbero scartate.

Nelle patate non mature o conservate male: La quantità di solanina aumenta nelle patate non ancora mature, in quelle esposte alla luce solare o conservate a temperature elevate.

Quali sono i sintomi di intossicazione da solanina?

I sintomi di intossicazione da solanina possono variare a seconda della quantità ingerita e della sensibilità individuale. I sintomi più comuni includono:

Nausea

Vomito

Diarrea

Dolori addominali

Bruciore alla gola

Mal di testa

In rari casi, possono verificarsi sintomi neurologici come confusione, allucinazioni e difficoltà respiratorie.

Come ridurre il rischio di intossicazione?

Sbucciare le patate: Rimuovere la buccia riduce significativamente la quantità di solanina ingerita.

Non consumare patate germogliate o verdi: Scartare le patate che presentano germogli o colorazione verde.

Conservare le patate in luogo fresco, buio e asciutto: La luce e il calore favoriscono la produzione di solanina.

Cucinare le patate a temperature elevate: La cottura, in particolare la frittura e la cottura al forno, può ridurre parzialmente la quantità di solanina. Tuttavia, la solanina è termostabile e non viene completamente distrutta dalla cottura a temperature normali (inferiori a 240°C).

Preferire patate mature e di buona qualità: Acquistare patate integre, senza ammaccature o tagli.

Si possono mangiare le patate con la buccia?

In generale, è consigliabile sbucciare le patate per ridurre al minimo l’assunzione di solanina. Tuttavia, se si utilizzano patate fresche, di stagione, conservate correttamente e prive di germogli o parti verdi, e se si consumano in quantità moderate, si possono consumare anche con la buccia, che apporta fibre, vitamine e sali minerali. In questo caso, è fondamentale lavarle accuratamente prima della cottura.

Patate novelle: Le patate novelle, raccolte precocemente, hanno una buccia molto sottile e un contenuto di solanina generalmente basso. Pertanto, se fresche e ben conservate, possono essere consumate con la buccia.

La buccia delle patate contiene solanina, una sostanza potenzialmente tossica se ingerita in grandi quantità. Sbucciare le patate e seguire le altre precauzioni descritte aiuta a ridurre il rischio di intossicazione. Se si consumano patate con la buccia, è importante assicurarsi che siano fresche, ben conservate e prive di germogli o parti verdi, e consumarle con moderazione. In caso di dubbi o sintomi sospetti, è sempre bene consultare un medico.