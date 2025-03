Leggere gli alberi di Tristan Gooley: da oggi in libreria

Da oggi è disponibile in libreria Leggere gli alberi di Tristan Gooley. L’autore incontrerà il pubblico di Libri come a Roma il 22 marzo e il 23 sarà ospite di Bookpride. Il nuovo libro di Iperborea/Altrecose insegna come capire quello che gli alberi raccontano di sé e dell’ambiente che ci circonda.

Ogni albero è come un libro, «da leggere»: le foglie, la resina, le impronte intorno alle radici sono segni e sono occasioni di conoscere la realtà più radicata, letteralmente.

Immaginiamo di essere lontani da casa. Siamo in un bosco di conifere, o in una foresta pluviale. Crediamo di esserci persi, ma non lo siamo davvero. Ogni albero che incontriamo ci può parlare, se sappiamo ascoltarlo, e spiegarci dove siamo, e forse anche chi siamo davvero. Gli indizi non sono difficili da scovare, se abbiamo qualcuno di fianco capace di indicarci dove cercarli. E nessuno sa essere una guida migliore, più erudita e allo stesso tempo più familiare, di Tristan Gooley, lo «Sherlock Holmes del mondo naturale», come lo ha definito la Bbc. In Leggere gli alberi, Gooley – il cui metodo di «orientamento naturale» lo ha reso una celebrità nel mondo delle scienze del paesaggio – racconta un viaggio alla scoperta di rami, foglie, radici, spiegandoci princìpi semplici per riconoscere forme, motivi ricorrenti, segnali. Con la grazia di un naturalista d’altri tempi, capace di mescolare scienza e letteratura, prove empiriche e simboli, Gooley insegna un metodo per guardare gli alberi che ci circondano che non è soltanto una bussola per orientarsi in un bosco, ma una proposta di trattare diversamente una parte del nostro tempo e delle nostre attenzioni.

Tristan Gooley è uno scrittore britannico, famoso per il suo metodo di orientamento naturale. È membro del Royal Geographical Society, ed è l’unica persona vivente ad aver attraversato l’Atlantico completamente da solo sia in volo sia per mare. I suoi libri sono stati tradotti in tutto il mondo.

«Un libro importante, che è anche un grandissimo piacere leggere.» – Raynor Winn

«Leggere gli alberi è stata una bellissima scoperta. Credevo di conoscere la foresta dietro casa, ma adesso la guardo con occhi diversi, e con una comprensione molto più profonda.» – Peter Gibbs, Bbc

«Dopo questo libro, le vostre passeggiate nella natura non saranno più le stesse.» – Daily Mail