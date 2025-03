Il mistero di Sandy Island, isola che non c’è

Sandy Island, o Île de Sable, è un’isola fantasma che ha alimentato misteri e curiosità per secoli. Situata nel Mar dei Coralli, tra l’Australia e la Nuova Caledonia, quest’isola è apparsa su mappe e carte nautiche fin dal 1774, quando il capitano James Cook la segnalò durante la sua esplorazione.

L’isola che non c’è

Nonostante la sua presenza sulle mappe, Sandy Island non esiste. Nel novembre 2012, un gruppo di scienziati australiani a bordo della nave Southern Surveyor ha navigato verso la posizione indicata dalle carte, trovando solo acqua. La scoperta ha suscitato scalpore e interrogativi: come era possibile che un’isola fosse stata segnata sulle mappe per così tanto tempo senza esistere?

Le ipotesi

Le teorie per spiegare il mistero sono diverse:

Errori di navigazione : È possibile che i primi navigatori abbiano scambiato un fenomeno naturale, come una nube bassa o un banco di nebbia, per un’isola.

: È possibile che i primi navigatori abbiano scambiato un fenomeno naturale, come una nube bassa o un banco di nebbia, per un’isola. Pietra pomice galleggiante : Una ricerca del 2004 ha suggerito che l’isola potrebbe essere stata un accumulo temporaneo di pietra pomice, derivante da un’eruzione vulcanica sottomarina.

: Una ricerca del 2004 ha suggerito che l’isola potrebbe essere stata un accumulo temporaneo di pietra pomice, derivante da un’eruzione vulcanica sottomarina. Errori di cartografia : Con il passare del tempo, gli errori nelle mappe originali potrebbero essere stati copiati e tramandati, perpetuando l’esistenza dell’isola.

: Con il passare del tempo, gli errori nelle mappe originali potrebbero essere stati copiati e tramandati, perpetuando l’esistenza dell’isola. Dati satellitari errati: Si è ipotizzato che Sandy Island sia stata segnalata a causa di un’errata interpretazione dei dati satellitari.

La rimozione dalle mappe

Dopo la scoperta del 2012, Sandy Island è stata rimossa dalle mappe e dai database geografici. Tuttavia, il mistero dell’isola fantasma continua ad affascinare, ricordandoci quanto ancora ci sia da scoprire e comprendere del nostro pianeta.